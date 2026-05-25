Posibilă intoxicație alimentară la un praznic din Fălticeni. 15 persoane cu simptome digestive, 11 spitalizate

Direcția de Sănătate Publică Județeană Suceava a declanșat o anchetă epidemiologică după ce mai multe persoane care au participat la un praznic în municipiul Fălticeni au prezentat simptome digestive severe.

DSP Suceava arată că în data de 22 mai 2026 a fost informată că opt persoane s-au prezentat la Camera de Primiri Urgențe a Spitalului Municipal Fălticeni acuzând vărsături, grețuri, febră, scaune diareice multiple și stare generală alterată.

Cele opt persoane fac parte dintr-un grup de 130 de participanți care au servit masa în data de 19 mai 2026 la un praznic organizat în Fălticeni, alimentele fiind furnizate de o firmă de catering.

Ulterior, alte șapte persoane din același grup s-au prezentat la spital cu simptomatologie similară.

În prezent, 11 persoane sunt internate în spital, iar 4 au fost externate la cerere, cu recomandare de tratament la domiciliu.

O echipă din cadrul Serviciului Controlul Supravegherii Produselor a efectuat un control la unitățile implicate și a recoltat 17 probe: 2 probe de apă, 3 probe de alimente din meniul servit și 12 probe de sanitație.

Probele sunt în curs de analiză în laboratoarele specializate. Ancheta epidemiologică este în derulare, urmând ca rezultatele finale ale investigațiilor să stabilească sursa exactă a intoxicației.

DSP Suceava precizează că va reveni cu informații suplimentare după finalizarea examenelor de laborator.