Un număr de 1533 de candidați s-au înscris la concursul de titularizare 2026 în județul Suceava

Inspectoratul Școlar Județean Suceava a finalizat etapa de înscriere la Concursul național de ocupare a posturilor didactice/catedrelor declarate vacante/rezervate în învățământul preuniversitar, sesiunea 2026. Un număr total de 1533 de candidați și-au depus dosarele în perioada 6-18 mai 2026.
Potrivit comunicatului de presă al Inspectoratului Școlar Județean Suceava, următoarele etape ale concursului sunt programate astfel:
- 8 – 30 iunie 2026 – probele practice/orale și inspecțiile speciale la clasă, precum și soluționarea contestațiilor la aceste probe.
- 21 iulie 2026 – proba scrisă.
La probele practice/orale și inspecțiile la clasă pot participa și cadrele didactice titulare rămase cu reducerea de activitate nesoluționată sau a căror reducere a apărut în perioada martie-mai 2026.
Disciplinele cu cele mai multe înscrieri
Topul disciplinelor cu cei mai mulți candidați este dominat de:
|Nr.
|Disciplina
|Număr candidați
|1
|Limba și literatura română și matematică (învățământ primar)
|257
|2
|Limba și literatura română + pedagogia preșcolară
|250
|3
|Educație fizică și sport
|126
|4
|Limba și literatura română
|105
|5
|Matematică
|86
Alte discipline cu un număr important de candidați sunt psihopedagogia specială (76), biologie (69), limba engleză (65) și consiliere psihopedagogică (50).
Centrele de concurs stabilite în municipiul Suceava sunt:
- Colegiul Tehnic „Alexandru Ioan Cuza”
- Liceul cu Program Sportiv
- Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară
- Școala Gimnazială „Miron Costin”
- Școala Gimnazială nr. 10
- Școala Gimnazială „Ion Creangă”
