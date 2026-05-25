Un număr de 1533 de candidați s-au înscris la concursul de titularizare 2026 în județul Suceava

Inspectoratul Școlar Județean Suceava a finalizat etapa de înscriere la Concursul național de ocupare a posturilor didactice/catedrelor declarate vacante/rezervate în învățământul preuniversitar, sesiunea 2026. Un număr total de 1533 de candidați și-au depus dosarele în perioada 6-18 mai 2026.

Potrivit comunicatului de presă al Inspectoratului Școlar Județean Suceava, următoarele etape ale concursului sunt programate astfel:

8 – 30 iunie 2026 – probele practice/orale și inspecțiile speciale la clasă, precum și soluționarea contestațiilor la aceste probe.

21 iulie 2026 – proba scrisă.

La probele practice/orale și inspecțiile la clasă pot participa și cadrele didactice titulare rămase cu reducerea de activitate nesoluționată sau a căror reducere a apărut în perioada martie-mai 2026.

Disciplinele cu cele mai multe înscrieri

Topul disciplinelor cu cei mai mulți candidați este dominat de:

Nr. Disciplina Număr candidați 1 Limba și literatura română și matematică (învățământ primar) 257 2 Limba și literatura română + pedagogia preșcolară 250 3 Educație fizică și sport 126 4 Limba și literatura română 105 5 Matematică 86

Alte discipline cu un număr important de candidați sunt psihopedagogia specială (76), biologie (69), limba engleză (65) și consiliere psihopedagogică (50).

Centrele de concurs stabilite în municipiul Suceava sunt:

Colegiul Tehnic „Alexandru Ioan Cuza” Liceul cu Program Sportiv Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară Școala Gimnazială „Miron Costin” Școala Gimnazială nr. 10 Școala Gimnazială „Ion Creangă”