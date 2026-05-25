Ucrainean cu permis de conducere fals, depistat în PTF Siret



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Polițiștii de frontieră din cadrul Sectorului Poliției de Frontieră Siret au depistat un cetățean ucrainean care a încercat să intre în România folosind un permis de conducere fals.

Incidentul a avut loc duminică, 24 mai 2026, în jurul orei 22:10, în Punctul de Trecere a Frontierei Siret, pe sensul de intrare în țară. Un bărbat în vârstă de 30 de ani, cetățean ucrainean, s-a prezentat la control conducând un ansamblu rutier format dintr-un cap tractor și o remorcă, ambele înmatriculate în Ucraina.

Cu ocazia efectuării formalităților de frontieră, bărbatul a prezentat un permis de conducere aparent emis de autoritățile ucrainene. Din cauza suspiciunilor privind autenticitatea documentului, polițiștii au efectuat verificări suplimentare, constatând că permisul nu îndeplinește condițiile de formă și de fond ale unui document autentic, fiind fals.

În cauză a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de uz de fals și conducere pe drumurile publice a unui vehicul fără a deține permis de conducere.