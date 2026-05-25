Gheorghe Șoldan anunță licitație pentru modernizarea DJ 208 Dolhasca – Dolhești – Preutești – Hârtop. Un tronson de peste 17 km va fi reabilitat

Consiliul Județean Suceava a lansat licitația pentru modernizarea drumului județean DJ 208, pe tronsonul Dolhasca – Dolhești – Preutești – Hârtop, un proiect important care vizează peste 17 kilometri de drum.

Anunțul de participare a fost publicat în Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SEAP). Câștigătorul licitației va avea la dispoziție 16 luni pentru finalizarea investiției: 3 luni pentru proiectare și 13 luni pentru execuție.

Potrivit comunicatului transmis de președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Șoldan, proiectul include refacerea completă a structurii rutiere, lucrări pentru colectarea și evacuarea apelor pluviale, reabilitarea podurilor și podețelor, amenajarea acceselor la proprietăți și drumuri laterale, trotuare, stații de autobuz și elemente moderne de siguranță rutieră.

Lucrări prevăzute:

14,5 km de șanțuri pereate;

de șanțuri pereate; 363 de podețe de acces;

de podețe de acces; 66 de drumuri laterale amenajate;

de drumuri laterale amenajate; 14 stații de autobuz;

stații de autobuz; Un pod nou și reabilitarea altor două poduri.

Drumul DJ 208 reprezintă o legătură esențială între localitățile Dolhasca, Dolhești, Preutești, Hârtop și zona Fălticeni, asigurând totodată o conexiune mai bună către Autostrada A7 (Pașcani – Suceava).

„Așa cum am mai spus, modernizarea drumurilor județene este o prioritate pentru Consiliul Județean Suceava. Doar în ultima săptămână am scos la licitație modernizarea a trei drumuri județene importante”, a precizat președintele Gheorghe Șoldan.

Pe lângă DJ 208, au fost lansate licitațiile pentru:

DJ 178G „Drumul Lirei” (închis de 8 ani);

(închis de 8 ani); DJ 178D Soloneț – Cajvana;

Soloneț – Cajvana; DJ 178A Costâna – Pârteștii de Sus.

Consiliul Județean Suceava continuă demersurile pentru reabilitarea infrastructurii rutiere județene, cu scopul de a îmbunătăți condițiile de trafic și de a susține dezvoltarea economică a zonei.