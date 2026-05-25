Sărbătoarea Sfântului Mare Mucenic Ioan cel Nou de la Suceava. Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților a anunțat programul complet pentru perioada 30 mai – 2 iunie 2026

Intră acum și în grupul de
Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților a anunțat programul liturgic și cultural complet dedicat hramului Sfântului Mare Mucenic Ioan cel Nou de la Suceava, care va avea loc în perioada 30 mai – 2 iunie 2026. Evenimentul va reuni zeci de mii de credincioși și va include slujbe arhierești, procesiuni și manifestări culturale.
Sâmbătă, 30 mai
- 07:00 – 07:30 – Acatistul Sfântului Mare Mucenic Ioan cel Nou
- 07:30 – 08:00 – Scoaterea în procesiune a moaștelor Sfântului și depunerea lor spre închinare în baldachinul amenajat în incinta mănăstirii
- 08:00 – 09:30 – Miezonoptica și Utrenia (pe scenă)
- 09:30 – 12:00 – Sfânta Liturghie și pomenirea celor adormiți – Moșii de vară (pe scenă)
- 16:00 – 18:30 – Slujba de Priveghere (Vecernia, Litia și Utrenia) – în paraclis
Duminică, 31 mai – Pogorârea Sfântului Duh (Rusaliile)
- 07:00 – 08:00 – Miezonoptica și Acatistul Pogorârii Sfântului Duh
- 08:00 – 11:00 – Sfânta Liturghie arhierească și Vecernia plecării genunchilor, săvârșite de Înaltpreasfințitul Părinte Calinic, Arhiepiscop al Sucevei și Rădăuților, împreună cu părinții Catedralei (pe scenă)
- 16:00 – 18:00 – Slujba de Priveghere (în paraclis)
Luni, 1 iunie – Sfânta Treime
- 07:00 – 08:30 – Miezonoptica și Acatistul Preasfintei Treimi (în paraclis)
- 08:30 – 10:30 – Sfânta Liturghie arhierească săvârșită de Preasfințitul Părinte Damaschin Dorneanul, Episcop-Vicar al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților (pe scenă)
- 11:00 – 12:00 – „Panelul olimpicilor” – premierea elevilor olimpici (Centrul Cultural, Educațional și Social „Dosoftei Mitropolitul”)
- 15:30 – 18:00 – Festivalul comunităților etnice din Bucovina „Sub cerul Bucovinei – tradiții laolaltă” (Muzeul Satului Bucovinean)
- 16:00 – 17:30 – Ceasul IX, Vecernia mică și Paraclisul Sfântului Ioan cel Nou (în paraclis)
- 21:00 – 01:00 – Slujba de Priveghere săvârșită de PS Damaschin Dorneanul (pe scenă)
- 01:00 – 02:00 – Sfânta Liturghie (în paraclis)
Marți, 2 iunie
- 07:00 – 08:00 – Miezonoptica, Acatistul Sfântului Ioan cel Nou și Doxologia mare
- 08:00 – 11:00 – Sfânta Liturghie arhierească săvârșită de Înaltpreasfințitul Părinte Teodosie, Arhiepiscop al Tomisului, împreună cu Înaltpreasfințitul Părinte Calinic, Preasfințitul Părinte Ieronim (Episcopul Daciei Felix), Preasfințitul Părinte Nectarie de Bogdania și Preasfințitul Părinte Damaschin Dorneanul (pe scenă)
- 11:30 – 11:45 – Vernisajul Expoziției „Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților la ceas aniversar”
- 15:30 – 18:00 – Eveniment cultural-artistic „Sfântul Ioan cel Nou – bucuria copiilor” (Centrul „Dosoftei Mitropolitul”)
Intră acum și în grupul de