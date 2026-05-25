Sărbătoarea Sfântului Mare Mucenic Ioan cel Nou de la Suceava. Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților a anunțat programul complet pentru perioada 30 mai – 2 iunie 2026

Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților a anunțat programul liturgic și cultural complet dedicat hramului Sfântului Mare Mucenic Ioan cel Nou de la Suceava, care va avea loc în perioada 30 mai – 2 iunie 2026. Evenimentul va reuni zeci de mii de credincioși și va include slujbe arhierești, procesiuni și manifestări culturale.

Sâmbătă, 30 mai

07:00 – 07:30 – Acatistul Sfântului Mare Mucenic Ioan cel Nou

– Scoaterea în procesiune a moaștelor Sfântului și depunerea lor spre închinare în baldachinul amenajat în incinta mănăstirii 08:00 – 09:30 – Miezonoptica și Utrenia (pe scenă)

– Sfânta Liturghie și pomenirea celor adormiți – Moșii de vară (pe scenă) 16:00 – 18:30 – Slujba de Priveghere (Vecernia, Litia și Utrenia) – în paraclis

Duminică, 31 mai – Pogorârea Sfântului Duh (Rusaliile)

07:00 – 08:00 – Miezonoptica și Acatistul Pogorârii Sfântului Duh

Luni, 1 iunie – Sfânta Treime

07:00 – 08:30 – Miezonoptica și Acatistul Preasfintei Treimi (în paraclis)

– Sfânta Liturghie arhierească săvârșită de , Episcop-Vicar al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților (pe scenă) 11:00 – 12:00 – „Panelul olimpicilor” – premierea elevilor olimpici (Centrul Cultural, Educațional și Social „Dosoftei Mitropolitul”)

– Festivalul comunităților etnice din Bucovina „Sub cerul Bucovinei – tradiții laolaltă” (Muzeul Satului Bucovinean) 16:00 – 17:30 – Ceasul IX, Vecernia mică și Paraclisul Sfântului Ioan cel Nou (în paraclis)

Marți, 2 iunie

07:00 – 08:00 – Miezonoptica, Acatistul Sfântului Ioan cel Nou și Doxologia mare

– Vernisajul Expoziției „Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților la ceas aniversar” 15:30 – 18:00 – Eveniment cultural-artistic „Sfântul Ioan cel Nou – bucuria copiilor” (Centrul „Dosoftei Mitropolitul”)