Incendiu la o locuință din localitatea Neagra, orașul Broșteni. Pompierii intervin cu patru autospeciale

Un incendiu a izbucnit duminică seara în localitatea Neagra din cadrul orașului Broșteni.



Potrivit sublocotenent Radu Gabriel din cadrul ISU Suceava, pompierii militari din cadrul Detașamentului Vatra Dornei, împreună cu voluntarii din cadrul SVSU Broșteni, au intervenit la fața locului cu patru autospeciale de stingere și două ambulanțe SMURD.

Flăcările s-au manifestat la o casă de locuit și la mai multe anexe gospodărești.

Potrivit primelor informații, incendiul a fost localizat, iar pompierii lucrează în prezent pentru lichidarea completă a focului.

Până în acest moment, nu au fost înregistrate victime.