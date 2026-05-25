Incendiul de la Neagra, izbucnit de la un cablu electric defect. Casa și anexele, distruse de flăcări


Un incendiu puternic a izbucnit duminică seara la o casă de locuit din localitatea Neagra, distrugând aproape în totalitate locuința și două anexe corp comun cu aceasta. Proprietarul a suferit arsuri și a primit îngrijiri medicale la fața locului.

Potrivit slt. Radu Gabriel din cadrul ISU Suceava,la sosirea echipajelor de intervenție, flăcările se manifestau generalizat la casa de locuit și la cele două anexe (atelier și bucătărie de vară), construcții realizate în mare parte din lemn și BCA.

Au ars în totalitate casa de locuit, pe o suprafață de aproximativ 150 mp, precum și cele două anexe pe o suprafață de circa 100 mp, împreună cu bunurile din interior. De asemenea, au fost afectate gardul din apropierea construcțiilor și aproximativ 200 mp de vegetație uscată și litieră din fondul forestier.

Pompierii au reușit să localizeze și să stingă incendiul, salvând un atelier mecanic aflat în imediata apropiere, precum și au oprit extinderea focului spre fondul forestier. Pe timpul operațiunii, pompierii paramedici SMURD au acordat primul ajutor proprietarului, care a suferit arsuri la o mână. Bărbatul a refuzat însă transportul la spital.

Potrivit primelor verificări, incendiul a pornit cel mai probabil de la efectul termic al curentului electric, generat de un conductor electric defect sau neizolat corespunzător.


newsbucovina.ro
Oferă informaţii de calitate, în timp real, despre evenimentele reprezentative din judeţul Suceava. Este un site de ştiri din judeţul Suceava, fondat în anul 2002, fiind primul ziar online din judeţul Suceava.
Contactați-ne: redactie[@]newsbucovina.ro
