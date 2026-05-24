Ucrainean, la volanul unui TIR cu numere chinezești, oprit în PTF Siret. Autocamionul nu era înmatriculat în nicio țară

Polițiștii de frontieră din Punctul de Trecere a Frontierei Siret au depistat, sâmbătă dimineața, un cetățean ucrainean care încerca să intre în România la volanul unui automarfar neînmatriculat, având afișate în zona parbrizului numere de înmatriculare din China.

Incidentul a avut loc sâmbătă, 23 mai 2026, în jurul orei 06:00, în PTF Siret.

La verificarea documentelor, polițiștii au constatat că vehiculul nu figurează ca fiind înmatriculat neavând acte valide de circulație pentru drumurile publice din România.

Conform procedurii, șoferului i s-a adus la cunoștință că mijlocul de transport nu mai poate fi condus pe drumurile publice din România. Acesta poate părăsi teritoriul doar transportat pe platformă.

În cauză a fost întocmit dosar penal pentru săvârșirea infracțiunii de punere în circulație sau conducere pe drumurile publice a unui autovehicul neînmatriculat ori neînregistrat, faptă prevăzută și pedepsită de Codul penal.

„Colegii noștri i-au comunicat conducătorului auto că mijlocul de transport nu mai poate fi condus pe drumurile publice din România, ci poate fi transportat doar pe platformă”, au precizat reprezentanții Poliției de Frontieră Suceava.