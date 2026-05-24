Tânăr de 18 ani, cercetat pentru furt calificat după ce a spart un magazin din Valea Moldovei

Un tânăr de 18 ani din satul Mironu, comuna Valea Moldovei, a fost identificat și cercetat de polițiști după ce a pătruns prin efracție într-un magazin mixt și a sustras mai multe pachete de țigarete.

Incidentul a fost sesizat sâmbătă, 23 mai 2026, în jurul orei 06:16, de către administratoarea societății comerciale din Valea Moldovei. Aceasta a constatat, la deschiderea magazinului, că hoțul a pătruns în interior prin escaladarea unui geam situat în partea din spate a imobilului.

La fața locului s-au deplasat polițiștii Secției nr. 10 Poliție Rurală Gura Humorului, împreună cu un tehnician criminalist. În urma cercetărilor și a datelor obținute, suspectul a fost identificat ca fiind un tânăr de 18 ani din localitate. Acesta a recunoscut fapta în momentul în care polițiștii l-au audiat.

În cauză a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de furt calificat. Cercetările continuă sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Gura Humorului, urmând a fi dispusă o măsură preventivă față de suspect.