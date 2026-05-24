Tânăr de 18 ani, cercetat pentru furt calificat după ce a spart un magazin din Valea Moldovei

Tânăr de 18 ani, cercetat pentru furt calificat după ce a spart un magazin din Valea Moldovei


Un tânăr de 18 ani din satul Mironu, comuna Valea Moldovei, a fost identificat și cercetat de polițiști după ce a pătruns prin efracție într-un magazin mixt și a sustras mai multe pachete de țigarete.

Incidentul a fost sesizat sâmbătă, 23 mai 2026, în jurul orei 06:16, de către administratoarea societății comerciale din Valea Moldovei. Aceasta a constatat, la deschiderea magazinului, că hoțul a pătruns în interior prin escaladarea unui geam situat în partea din spate a imobilului.

La fața locului s-au deplasat polițiștii Secției nr. 10 Poliție Rurală Gura Humorului, împreună cu un tehnician criminalist. În urma cercetărilor și a datelor obținute, suspectul a fost identificat ca fiind un tânăr de 18 ani din localitate. Acesta a recunoscut fapta în momentul în care polițiștii l-au audiat.

În cauză a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de furt calificat. Cercetările continuă sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Gura Humorului, urmând a fi dispusă o măsură preventivă față de suspect.


Oferă informaţii de calitate, în timp real, despre evenimentele reprezentative din judeţul Suceava. Este un site de ştiri din judeţul Suceava, fondat în anul 2002, fiind primul ziar online din judeţul Suceava.
