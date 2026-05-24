Bărbat din Siminicea, arestat preventiv pentru 30 de zile după ce a încălcat ordinul de protecție

Un bărbat din comuna Siminicea a fost arestat preventiv pentru 30 de zile după ce a încălcat de două ori ordinul de protecție emis în favoarea soției sale, aflându-se sub monitorizare electronică.

Potrivit anchetei, la data de 15 mai 2026, în jurul orei 09:42, bărbatul s-a îndepărtat de dispozitivul de monitorizare electronică și s-a deplasat în fața locuinței victimei din satul Siminicea. Fiica acestuia, o tânără de 30 de ani, l-a observat și i-a solicitat să părăsească imediat zona, ceea ce el a făcut.

Bărbatul se afla sub influența băuturilor alcoolice și avea obligația de a păstra o distanță de minimum 100 de metri față de victimă și de locuința acesteia, conform ordinului de protecție emis de Judecătoria Suceava la data de 28 aprilie 2026.

În urma cercetărilor efectuate de polițiștii din cadrul Poliției Orașului Salcea, s-a dispus punerea în mișcare a acțiunii penale față de bărbat pentru săvârșirea infracțiunii continuate de încălcarea măsurilor dispuse prin ordinul de protecție (art. 47 alin. 1 din Legea nr. 217/2003, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod Penal – două acte materiale).

La data de 22 mai 2026, bărbatul a fost reținut pentru 24 de ore, iar în data de 23 mai 2026 a fost prezentat Judecătoriei Suceava, care a emis mandat de arestare preventivă pe o perioadă de 30 de zile, începând cu data de 23 mai până la 21 iunie 2026 inclusiv. Bărbatul a fost încarcerat în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al IPJ Suceava.

Cercetările continuă sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Suceava.