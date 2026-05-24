Foaie Verde din Bucovina: „România a pierdut în ultimele trei decenii resursa umană de elită”



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Organizația Foaie Verde din Bucovina trage un semnal de alarmă privind degradarea capitalului uman al României, considerând că țara a pierdut, în ultimele trei decenii, una dintre cele mai valoroase resurse – specialiștii bine pregătiți.

Într-un comunicat de presă, coordonatorul activității Foaie Verde din Bucovina, Dan Acibotăriță, subliniază că Occidentul a „cumpărat la bucată” tot ceea ce România a avut mai bun din punct de vedere al resursei umane calificate.

„Din nefericire, fără oameni pregătiți temeinic, nu ai cum să te dezvolți!”, afirmă Dan Acibotăriță.

El face o paralelă dură între clasa politică din anii ’90 și 2000 și cea actuală, arătând o diferență uriașă de calitate și principii.

„Uitați-vă la clasa politică din anii ’90, 2000 și comparați-o cu cea actuală. Este o diferență uriașă între, de exemplu, actualul lider al liberalilor, domnul Ilie Bolojan, în raport cu Dan Amedeo Lăzărescu, Radu Câmpeanu ori Corneliu Coposu. Politicienii din trecut aveau principii și un crez față de țară pe care nu l-au încălcat, nu l-au negociat”, precizează coordonatorul Foaie Verde din Bucovina.

Dan Acibotăriță concluzionează că lipsa unei resurse umane bine pregătite face ca orice investiție să fie ineficientă:

„Fără o resursă umană bine pregătită, degeaba ai bani mulți că tot prost îi cheltui, iar la urmă te mai faci și de rușine. România suferă după școala veche, cea care a pregătit zeci de mii de specialiști.”

Declarația reprezintă un apel la reflecție asupra politicilor educaționale și a măsurilor necesare pentru stoparea exodului creierelor și pentru refacerea bazei de competențe a țării.