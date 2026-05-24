Gheorghe Șoldan după promovarea Cetatea 1932 Suceava în Liga a II-a: „Vom construi un nou stadion modern în zona Sălii Polivalente. Nu va rămâne doar o promisiune!”

Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Șoldan, a reacționat prompt la promovarea istorică a echipei Cetatea 1932 Suceava în Liga a II-a, anunțând că instituția pe care o conduce analizează deja varianta construirii unui nou stadion modern în zona Sălii Polivalente.

„Felicitări, CSM Cetatea 1932 Suceava, pentru promovarea în Liga a II-a! Felicitări jucătorilor, antrenorului Petre Grigoraș, staffului tehnic, conducerii clubului și, nu în ultimul rând, sponsorilor, pentru o promovare care readuce Suceava acolo unde merită să fie”, a transmis Gheorghe Șoldan.

Șeful administrației județene a subliniat că performanța echipei confirmă potențialul fotbalului sucevean și a anunțat că va fi susținut în continuare:

„Spectatori avem, echipă avem, stadion ne mai trebuie! Așa cum am promis, Consiliul Județean Suceava va susține fotbalul sucevean și vom avea și un stadion modern. Analizăm varianta construirii unui nou stadion în zona Sălii Polivalente Suceava. Vă asigur, nu va rămâne doar o promisiune. Îl vom construi în acest mandat!”

Anunțul președintelui CJ Suceava vine într-un moment simbolic, după ce sucevenii au obținut opt victorii consecutive în play-off-ul Ligii a III-a și au promovat cu o victorie categorică 4-0 în ultima etapă. Performanța echipei a readus în atenția publică necesitatea unui stadion modern, care să corespundă exigențelor Ligii a II-a și, pe termen mediu, chiar Ligii I.

Primarul municipiului Suceava, Vasile Rîmbu, precizase anterior că un nou stadion care să răspundă standardelor superioare face parte dintre proiectele majore inițiate și susținute de președintele Gheorghe Șoldan.

Amplasarea stadionului în zona Sălii Polivalente ar permite o integrare urbanistică eficientă, valorificând infrastructura existentă (acces rutier, parcări, utilități) și transformând zona într-un adevărat pol sportiv al orașului.

Consiliul Județean Suceava va demara în perioada următoare demersurile necesare pentru realizarea acestui obiectiv de investiții de amploare, care ar reprezenta una dintre cele mai importante realizări ale mandatului actual pentru fotbalul sucevean și pentru comunitate.