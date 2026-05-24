CJ Suceava înființează societatea EAST EUROPEAN BORDER SUCEAVA – SIRET S.R.L. pentru administrarea Parcului Științific și Tehnologic din Siret

Consiliul Județean Suceava va supune spre dezbatere și aprobare, în ședința din 29 mai 2026, un proiect de hotărâre privind participarea județului la înființarea Societății EAST EUROPEAN BORDER SUCEAVA – SIRET S.R.L., companie care va administra Parcul Științific și Tehnologic East European Border Siret.

Potrivit documentului, Județul Suceava va deține 70% din capitalul social al noii societăți, în valoare totală de 100.000 lei. Restul capitalului va fi distribuit astfel: Orașul Siret – 20%, iar Universitatea „Ștefan cel Mare” Suceava – 10%.

Noua societate comercială va avea rol exclusiv de administrare și gestionare a patrimoniului Parcului Științific și Tehnologic, fără a deveni proprietar asupra bunurilor acestuia. Scopul principal este dezvoltarea activităților de învățământ, cercetare, transfer tehnologic și valorificarea rezultatelor cercetării în economie, contribuind la creșterea competitivității și la dezvoltarea economico-socială a zonei de frontieră Suceava-Siret.

Prin proiect se propune:

Împuternicirea președintelui Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Șoldan , să semneze Actul Constitutiv al societății;

, să semneze Actul Constitutiv al societății; Desemnarea domnului Cezar Ioja ca reprezentant al Județului Suceava în Adunarea Generală a Asociaților;

ca reprezentant al Județului Suceava în Adunarea Generală a Asociaților; Desemnarea domnului Constantin-Alin Mateiciuc ca membru în Consiliul de Administrație al societății, pe o perioadă de 2 ani, cu puteri depline de reprezentare și administrare.

Inițiativa reprezintă o continuare firească a demersurilor începute în 2019 prin asocierea în participațiune între Județul Suceava, Orașul Siret și Universitatea „Ștefan cel Mare” Suceava pentru realizarea și exploatarea Parcului Științific și Tehnologic.

Proiectul de hotărâre va fi dezbătut și supus votului în ședința ordinară a Consiliului Județean Suceava din data de 29 mai 2026.