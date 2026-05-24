CJ Suceava va moderniza cu 5 milioane de lei strada  Lipoveni din municipiul Suceava aflată într-o stare tehnică precară



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Un important proiect de modernizare a infrastructurii rutiere locale va fi supus dezbaterii și aprobării în ședința Consiliului Județean Suceava din data de 29 mai 2026.

Este vorba despre aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție (DALI) pentru obiectivul de investiții „Modernizare tronson de drum – strada Lipoveni, km 0+000 – 2+007, municipiul Suceava”.

Strada Lipoveni (fost drum comunal DC 57) se află pe raza municipiului Suceava și începe de la intersecția cu DN 2 (E85) și se întinde pe o lungime de 2,007 km până în extravilanul localității Lipoveni. În prezent, drumul se află într-o stare tehnică precară, cu degradări ale suprafeței carosabile, elemente de colectare a apelor pluviale insuficiente sau colmatate, ceea ce creează disconfort și riscuri pentru participanții la trafic.

Prin realizarea investiției se urmărește:

Îmbunătățirea condițiilor de circulație și creșterea siguranței rutiere pe întregul tronson;

Realizarea unei structuri rutiere moderne, adaptate traficului actual și de perspectivă;

Asigurarea colectării și evacuării controlate a apelor pluviale prin șanțuri, rigole și rigole carosabile;

Amenajarea acceselor la proprietăți, trotuare pietonale și elemente de siguranță rutieră (semnalizare verticală și orizontală);

Reducerea costurilor de exploatare și întreținere a autovehiculelor.

Valoarea totală a investiției: 5.033.225,31 lei, din care valoarea construcțiilor și montajului (C+M) este de 4.327.700,19 lei (inclusiv TVA 21%).

Proiectul este inițiat de vicepreședintele Consiliului Județean Suceava, Stelian Simerea, și va fi implementat de Direcția Județeană de Drumuri și Poduri Suceava. Documentația a fost avizată favorabil de Consiliul Tehnico-Economic al instituției.