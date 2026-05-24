CJ Suceava modernizează cu 67 de milioane de lei trei poduri importante pe drumuri județene la Panaci, Roșcani și Verești


Trei proiecte de hotărâre privind modernizarea unor poduri aflate pe drumuri județene vor fi supuse dezbaterii și aprobării în ședința Consiliului Județean Suceava din data de 29 mai 2026.

Proiectele vizează aprobarea Documentațiilor de Avizare a Lucrărilor de Intervenție (DALI) și a indicatorilor tehnico-economici pentru următoarele obiective:

1. Pod peste pârâul Neagra, pe DJ 174, km 8+480, localitatea Panaci

Podul existent se află într-o stare tehnică necorespunzătoare, cu degradări majore la infrastructură, suprastructură și calea pe pod. Se propune demolarea podului vechi și construirea unuia nou, cu suprastructură din grinzi prefabricate din beton precomprimat, amenajarea rampelor de acces, protecția albiei pârâului, colectarea apelor pluviale și elemente de siguranță rutieră. Valoare totală a investiției: 8.492.477,47 lei (valoare C+M: 7.466.499,21 lei, inclusiv TVA 21%).

2. Pod peste râul Suceava, pe DJ 208 C, km 26+150, localitatea Roșcani

Podul asigură legătura între Roșcani și Liteni (extravilan) și se află într-o stare avansată de degradare. Proiectul prevede reabilitarea și consolidarea podului, ridicarea clasei de încărcare, înlocuirea suprastructurii cu grinzi prefabricate, consolidarea fundațiilor cu piloți forați, refacerea căii pe pod și a trotuarelor, precum și lucrări de protecție a albiei. Valoare totală a investiției: 25.818.290,07 lei (valoare C+M: 22.405.933,82 lei, inclusiv TVA 21%).

3. Pod peste râul Suceava, pe DJ 208 B, km 3+000, localitatea Verești

Podul asigură continuitatea circulației între Udești și Verești. Lucrările prevăd reabilitarea și consolidarea infrastructurii și suprastructurii, înlocuirea grinzilor cu unele prefabricate din beton precomprimat, consolidarea fundațiilor, montarea parapetelor de siguranță și realizarea unei variante provizorii de circulație pe perioada execuției. Valoare totală a investiției: 32.453.654,89 lei (valoare C+M: 28.546.182,51 lei, inclusiv TVA 21%).

Toate cele trei investiții sunt inițiate de vicepreședintele Consiliului Județean Suceava, Stelian Simerea, și vor fi duse la îndeplinire de Direcția Județeană de Drumuri și Poduri Suceava. Lucrările urmăresc creșterea siguranței circulației, îmbunătățirea condițiilor de exploatare și reducerea costurilor de întreținere pe termen lung.

Cele trei proiecte de hotărâre au fost avizate favorabil de Consiliul Tehnico-Economic al Consiliului Județean Suceava.


