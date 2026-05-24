Consiliul Județean Suceava vrea să declasifice 336 de documente secrete din perioada 1949-2002

Consiliul Județean Suceava va supune spre dezbatere și aprobare, în ședința din 29 mai 2026, un proiect de hotărâre privind declasificarea unui număr de 336 documente clasificate, emise între anii 1949 și 2002, aflate în fondul arhivistic al instituției.

Potrivit memoriului justificativ, documentele au fost preluate în anul 2009 de la SC Proiect Bucovina SA Suceava (succesoarea Centrului Județean de Proiectări Suceava) și fac parte din fondul arhivistic care cuprinde studii și documentații tehnice realizate înainte de 1990 la comanda fostelor consilii populare. Din totalul fondului de 65.565 documente, 336 sunt clasificate ca „secret de serviciu”, „secret” sau „strict secret”.

După o reinventariere realizată de persoanele autorizate din cadrul Structurii de Securitate a Consiliului Județean Suceava, s-a constatat că aceste documente pot fi declasificate, deoarece dezvăluirea informațiilor nu mai prejudiciază siguranța națională, apărarea țării, ordinea publică sau interesele publice/private.

Declasificarea se va realiza conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 585/2002 și ale Hotărârii Consiliului de Miniștri nr. 19/1972, Consiliul Județean Suceava acționând în calitate de succesor de drept al emitentului inițial. Hotărârea Consiliului Județean, însoțită de documentația aferentă (inclusiv o propunere de act normativ și notă de fundamentare), va fi transmisă Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației pentru promovarea unui proiect de act normativ la nivel guvernamental.

Această inițiativă reprezintă un pas important spre creșterea transparenței și valorificarea patrimoniului arhivistic istoric al județului Suceava, permițând accesul publicului larg la documente care au depășit perioada de clasificare.

