Primăria Suceava propune modernizarea a trei străzi din cartierul Zamca: Ștefan Octavian Iosif, Petuniilor și Ion Păun Pincio



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Primarul Vasile Rîmbu a inițiat trei proiecte de hotărâre privind aprobarea studiilor de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru modernizarea străzilor Ștefan Octavian Iosif, Petuniilor și Ion Păun Pincio din cartierul Zamca. Documentațiile vor fi supuse dezbaterii și aprobării în ședința Consiliului Local din data de 28 mai 2026.

Cele trei străzi sunt amplasate în intravilanul municipiului Suceava și se află într-o stare avansată de degradare: acoperite cu balast, cu numeroase denivelări, fisuri, crăpături și deformații, fără trotuare și cu evacuarea apelor pluviale deficitară. Traficul se desfășoară cu dificultate, iar accesul la proprietăți este precar.

Detalii tehnice și financiare ale proiectelor:

Strada Ștefan Octavian Iosif (lungime aproximativ 122 m) Valoare totală a investiției: 444.776,92 lei (valoare construcții + montaj: 350.991,47 lei , inclusiv TVA 21%)

(valoare construcții + montaj: , inclusiv TVA 21%) Modernizare cu sistem rutier suplu cu îmbrăcăminte asfaltică, borduri, trotuar pe o parte, semnalizare rutieră și colectare ape pluviale. Strada Petuniilor (lungime aproximativ 166 m) Valoare totală a investiției: 555.331,49 lei (valoare construcții + montaj: 436.447,29 lei , inclusiv TVA 21%)

(valoare construcții + montaj: , inclusiv TVA 21%) Modernizare cu trotuar pe partea stângă. Strada Ion Păun Pincio (lungime aproximativ 145 m) Valoare totală a investiției: 488.553,62 lei (valoare construcții + montaj: 389.736,05 lei , inclusiv TVA 21%)

(valoare construcții + montaj: , inclusiv TVA 21%) Modernizare cu trotuare pe ambele părți.

Toate cele trei străzi se află pe terenuri aparținând domeniului public al Municipiului Suceava. Lucrările vor îmbunătăți condițiile de trafic, siguranța circulației, evacuarea apelor pluviale și calitatea vieții locuitorilor din cartierul Zamca, contribuind la dezvoltarea urbană echilibrată a zonei.

Proiectele vor fi finanțate din bugetul local al municipiului Suceava. Odată aprobate, acestea vor permite demararea procedurilor de achiziție și execuție a lucrărilor.