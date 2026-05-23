Cetatea 1932 Suceava promovează în Liga a II-a! Victorie categorică 4-0 cu Sepsi OSK II și opt succese consecutive


Echipa de fotbal Cetatea 1932 Suceava a reușit, sâmbătă, 23 mai 2026, să promoveze în Liga a II-a, după o victorie clară și meritată cu scorul de 4-0 în fața echipei Sepsi OSK II, în ultima etapă a play-off-ului Ligii a III-a.

Cu acest succes, sucevenii au încheiat play-off-ul cu un parcurs impresionant: opt victorii consecutive, demonstrând forță, unitate și maturitate tactică pe tot parcursul competiției.

Clubul sucevean a transmis că acest meci a fost momentul în care tot ceea ce s-a construit în ultimele săptămâni a fost confirmat pe teren. „A fost un moment de împlinire pentru întreg colectivul. Am demonstrat că suntem o echipă puternică, unită și capabilă să își atingă obiectivele”, au precizat reprezentanții Cetății.

Mii de suporteri au umplut stadionul Areni, creând o atmosferă de mare sărbătoare și susținând echipa de la primul până la ultimul minut. La final, bucuria promovării a fost împărtășită cu fanii fideli, care au așteptat cu nerăbdare acest moment istoric.

Promovarea Cetății 1932 Suceava în Liga a II-a reprezintă o realizare importantă pentru fotbalul sucevean și marchează revenirea unui club cu tradiție pe o scenă superioară după mai mulți ani de eforturi susținute.


newsbucovina.ro
Oferă informaţii de calitate, în timp real, despre evenimentele reprezentative din judeţul Suceava. Este un site de ştiri din judeţul Suceava, fondat în anul 2002, fiind primul ziar online din judeţul Suceava.
Contactați-ne: redactie[@]newsbucovina.ro
