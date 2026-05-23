Cetatea 1932 Suceava promovează în Liga a II-a! Victorie categorică 4-0 cu Sepsi OSK II și opt succese consecutive

Echipa de fotbal Cetatea 1932 Suceava a reușit, sâmbătă, 23 mai 2026, să promoveze în Liga a II-a, după o victorie clară și meritată cu scorul de 4-0 în fața echipei Sepsi OSK II, în ultima etapă a play-off-ului Ligii a III-a.

Cu acest succes, sucevenii au încheiat play-off-ul cu un parcurs impresionant: opt victorii consecutive, demonstrând forță, unitate și maturitate tactică pe tot parcursul competiției.

Clubul sucevean a transmis că acest meci a fost momentul în care tot ceea ce s-a construit în ultimele săptămâni a fost confirmat pe teren. „A fost un moment de împlinire pentru întreg colectivul. Am demonstrat că suntem o echipă puternică, unită și capabilă să își atingă obiectivele”, au precizat reprezentanții Cetății.

Mii de suporteri au umplut stadionul Areni, creând o atmosferă de mare sărbătoare și susținând echipa de la primul până la ultimul minut. La final, bucuria promovării a fost împărtășită cu fanii fideli, care au așteptat cu nerăbdare acest moment istoric.

Promovarea Cetății 1932 Suceava în Liga a II-a reprezintă o realizare importantă pentru fotbalul sucevean și marchează revenirea unui club cu tradiție pe o scenă superioară după mai mulți ani de eforturi susținute.