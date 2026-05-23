Poliția Județeană Suceava: Șase șoferi reținuți sau arestați într-o singură zi pentru conducere sub influența alcoolului și fără permis


Polițiștii din județul Suceava au avut o zi extrem de activă pe linia combaterii infracțiunilor rutiere. În data de 22 mai 2026, au fost dispuse măsuri preventive față de 6 șoferi, printre care rețineri pentru 24 de ore, dar și arest și arest la domiciliu.

Principalele cazuri:

  1. Accident pe DN2 la ieșirea din Fălticeni Un bărbat de 62 de ani a provocat un accident rutier. Inițial reținut pentru 24 de ore, Judecătoria Fălticeni a dispus arestul la domiciliu până la 20 iunie 2026.
  2. Accident grav la Stulpicani Un tânăr de 20 de ani din comuna Ostra a provocat un accident soldat cu vătămarea corporală a două persoane. A fugit de la locul faptei, avea permisul suspendat și a refuzat testarea. Judecătoria Gura Humorului a dispus arestarea preventivă pentru 30 de zile.
  3. Accident pe strada Mihai Dodu din Câmpulung Moldovenesc Un bărbat a părăsit partea carosabilă și a lovit un stâlp. Nu deținea permis de conducere și a refuzat testarea. A fost reținut pentru 24 de ore.
  4. Mopedist băut și fără permis în Râșca Un bărbat din comuna Râșca a condus un moped sub influența alcoolului și fără permis. A fost reținut pentru 24 de ore.
  5. Mopedist băut și fără permis în Vicovu de Sus Un alt bărbat din Vicovu de Sus a condus un moped fără permis și cu alcoolemie peste limita legală. A fost reținut pentru 24 de ore.
  6. Al patrulea șofer reținut pentru conducere fără permis și sub influența alcoolului Un bărbat din comuna Putna a fost reținut pentru 24 de ore după ce a condus un moped neînmatriculat, fără permis și cu o alcoolemie de peste 1,77 g/l.

Aceste cazuri demonstrează o intensificare a activității polițiștilor suceveni pe linia combaterii infracțiunilor rutiere grave, mai ales a celor generate de conducerea fără permis și sub influența alcoolului. Măsuri preventive severe au fost dispuse rapid pentru a preveni repetarea faptelor.


