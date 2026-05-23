Administrator de firmă din Mitocu Dragomirnei, înșelat cu 38.450 lei de persoane care s-au dat drept angajați ANAF și Raiffeisen

Un bărbat din comuna Mitocu Dragomirnei a fost victima unei înșelătorii sofisticate, pierzând suma de 38.450 lei după ce a fost contactat telefonic de persoane care s-au recomandat drept reprezentanți ai ANAF și ai Băncii Raiffeisen.

Incidentul s-a produs vineri, 22 mai 2026, în jurul orei 12:00. Bărbatul, administrator al unei societăți comerciale, a fost apelat de un presupus inspector ANAF, care i-a comunicat că în contul firmei sale va fi virată suma de aproximativ 4.000 lei ca urmare a unei recalculări.

La scurt timp, a primit un alt telefon de la o persoană care s-a recomandat drept angajat al Băncii Raiffeisen. Acesta i-a spus că transferul de la ANAF va intra, dar contul ar fi momentan blocat, motiv pentru care trebuie să deschidă un cont secundar (date dictate la telefon) și să transfere banii din contul „blocat” în noul cont.

Bărbatul a efectuat transferul din aplicația bancară instalată pe telefonul mobil. Ulterior, având suspiciuni, s-a deplasat la sediul Raiffeisen din Suceava, unde a aflat că suma de 38.450 lei a fost transferată instant, iar banca nu mai putea opri operațiunea.

Când a încercat să sune înapoi la numerele de telefon ale pretinșilor reprezentanți, acestea nu mai erau alocate.

Polițiștii au întocmit dosar penal pentru săvârșirea infracțiunii de înșelăciune. Cercetările continuă pentru identificarea autorilor.

Recomandările Poliției:

Nu efectuați niciodată transferuri bancare la cererea unor persoane care vă contactează telefonic, indiferent de pretextul folosit.

Verificați întotdeauna informațiile primite contactând direct instituțiile oficiale prin canale verificate (numere de telefon oficiale, site-uri web etc.).

Nu comunicați date personale, coduri de acces sau informații bancare persoanelor necunoscute.

Acest tip de înșelătorie prin metoda „ANAF + bancă” este tot mai frecvent întâlnit, autorii profitând de încrederea cetățenilor în instituțiile statului.