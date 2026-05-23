Razie amplă a poliției în zona Verești, Fântânele, Ipotești și Bosanci: 5 infracțiuni constatate și amenzi de peste 86.000 lei

Poliția Municipiului Suceava a organizat joi, 21 mai 2026, o acțiune cu efective mărite – tip razie – pe raza de competență a Secției 2 Poliție Rurală Ipotești, cu accent principal pe comunele Verești și Fântânele.

Acțiunea a vizat asigurarea unui climat optim de siguranță publică, protejarea patrimoniului cetățenilor, prevenirea abandonului școlar, combaterea violenței domestice și creșterea siguranței traficului rutier. Dispozitivul de intervenție a fost concentrat pe principalele artere de circulație și în zonele cu risc crescut.

La acțiune au participat 68 de cadre din cadrul Poliției Municipiului Suceava și al structurilor subordonate (ordine publică, rutieră, investigarea criminalității economice, investigații criminale, grupa canină), fiind sprijiniți de efective din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Suceava și Serviciul de Gospodărire a Apelor Suceava.

Rezultatele obținute:

5 infracțiuni constatate în flagrant , dintre care: 2 infracțiuni de conducere a unui vehicul sub influența alcoolului (art. 336 alin. 1 Cod Penal) 2 infracțiuni de conducere a unui vehicul fără permis de conducere (art. 335 alin. 1 și alin. 3 Cod Penal) 1 infracțiune de evacuare în apele de suprafață a reziduurilor (art. 92 alin. 1 din Legea 107/1996)

, dintre care: 144 de sancțiuni contravenționale aplicate, în valoare totală de 86.577 lei

aplicate, în valoare totală de 643 de persoane legitimate

481 de autovehicule verificate

245 de testări cu etilotestul

5 permise de conducere reținute

20 de certificate de înmatriculare retrase

Acțiunea a demonstrat o prezență vizibilă și activă a poliției în teren, cu un puternic efect preventiv. Poliția Județeană Suceava anunță că astfel de razii vor continua și în perioada următoare pe raza întregului județ, pentru prevenirea și combaterea faptelor antisociale și a infracționalității.