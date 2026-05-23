Bărbat din Cornu Luncii, prins beat, fără permis la volanul unui autoturism radiat din circulație și cu număr de înmatriculare expirat de aproape 20 de ani

Polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală nr. 7 Mălini au depistat, vineri seară, 22 mai 2026, un șofer care circula cu un autoturism neînmatriculat de aproape 18 ani, fără permis de conducere și sub influența alcoolului.

Incidentul a avut loc în jurul orei 20:00, pe strada Ulița Mare din satul Păiseni, comuna Cornu Luncii. La volanul unui autoturism marca Seat a fost oprit un bărbat de 58 de ani din localitate.

Verificările în bazele de date ale Poliției Române au relevat că acesta nu deține permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule. Testarea cu aparatul etilotest a indicat o concentrație de 0,67 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Mai grav, numerele de înmatriculare montate pe autoturism erau expirate încă din 9 decembrie 2008, iar vehiculul figura ca radiat din circulație din 5 decembrie 2025.

Bărbatul a fost condus la Spitalul Municipal Fălticeni pentru prelevarea de mostre biologice în vederea stabilirii alcoolemiei exacte.

În cauză a fost întocmit dosar penal pentru săvârșirea mai multor infracțiuni:

Punerea în circulație sau conducerea unui vehicul neînmatriculat (art. 334 alin. 1 Cod Penal)

(art. 334 alin. 1 Cod Penal) Punerea în circulație sau conducerea unui vehicul cu număr fals de înmatriculare (art. 334 alin. 2 Cod Penal)

(art. 334 alin. 2 Cod Penal) Conducerea unui vehicul fără permis de conducere (art. 335 alin. 1 Cod Penal)

(art. 335 alin. 1 Cod Penal) Conducerea unui vehicul sub influența alcoolului (art. 336 alin. 1 Cod Penal)

Cercetările sunt continuate de lucrătorii Postului de Poliție Cornu Luncii, urmând ca suspectul să fie prezentat procurorului de caz pentru dispunerea măsurilor legale.