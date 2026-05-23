Două transporturi ilegale de material lemnos, confiscate de polițiști în zona Putna și Bilca



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Polițiștii suceveni au depistat și confiscat, vineri, 22 mai 2026, două transporturi de material lemnos care circulau fără documente legale de proveniență.

Primul caz a avut loc în jurul orei 6:40, pe Drumul Comunal Gura Putnei din comuna Putna. O autoutilitară marca Mercedes-Benz Sprinter, condusă de un bărbat din localitate, transporta 3,98 mc buștean gater molid. Deoarece șoferul nu a putut prezenta aviz de însoțire, materialul lemnos a fost confiscat și predat în custodia Ocolului Silvic Putna. Bărbatul a fost sancționat contravențional cu amendă în valoare de 4.000 lei, conform Legii nr. 171/2010.

Al doilea transport a fost oprit în jurul orei 12:25, pe raza comunei Bilca. O autoutilitară marca Volkswagen LT, condusă de un alt bărbat din zonă, transporta 2,30 mc lemn foc fag. Nici acesta nu deținea aviz de însoțire. Materialul lemnos a fost confiscat și predat Ocolului Silvic Putna, iar șoferul a fost sancționat contravențional atât pentru transport ilegal de material lemnos, cât și pentru abateri la regimul circulației pe drumurile publice.

Aceste acțiuni fac parte din măsurile de prevenire și combatere a transportului ilegal de material lemnos pe raza județului Suceava. Poliția reamintește că transportul de lemn fără documente legale atrage sancțiuni contravenționale și confiscarea mărfii, iar în anumite condiții poate constitui și infracțiune.