Tânăr fără permis, urmărit de poliție în Fălticeni după ce a circulat cu motocicleta pe contrasens. A căzut împreună cu pasagera după ce a fost acroșat de mașina de poliție



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Un tânăr de 22 de ani din Fălticeni a provocat un incident rutier după ce a refuzat să oprească la semnalul poliției și a circulat cu motocicleta pe sensul opus de mers. În urma acțiunii de urmărire, el și pasagera sa au căzut de pe motocicletă.

Evenimentul s-a petrecut sâmbătă, 23 mai 2026, în jurul orei 17:30, pe străzile din municipiul Fălticeni. Echipajul de poliție a observat un motociclu marca Yamaha (înmatriculat în Olanda) care efectua un viraj la stânga circulând pe contrasens pe strada Liliacului. Șoferul nu a oprit la semnalul regulamentar, motiv pentru care polițiștii au pornit în urmărire, folosind semnalele acustice și luminoase.

Urmărirea a continuat pe strada Voluntarilor. La intersecția cu strada Ion Creangă, conducătorul motocicletei a redus brusc viteza încercând să vireze brusc pentru a scăpa de poliție. În acel moment, motocicleta a fost acroșată ușor în zona roții spate de autospeciala de poliție, iar cei doi ocupanți – șoferul și pasagera – s-au dezechilibrat și au căzut pe carosabil.

În urma impactului, tânărul de 22 de ani și pasagera de 20 de ani au suferit escoriații ușoare și au fost transportați la Spitalul Municipal Fălticeni pentru acordarea de îngrijiri medicale.

Verificările efectuate au stabilit că șoferul nu deținea permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule. Atât conducătorul motocicletei, cât și polițistul care conducea autospeciala, au fost testați cu etilotestul și drugtestul – rezultatele fiind negative.

Polițiștii au întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de conducere a unui vehicul fără permis corespunzător categoriei și vătămare corporală din culpă. Cercetările continuă sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Fălticeni.