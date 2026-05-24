„Vom fi 100% focusați să câștigăm!” Șoimii Gura Humorului merg la baraj după o remiză spectaculoasă cu KSE, meci cu trei penalty-uri ratate

Șoimii Gura Humorului a încheiat play-off-ul Seriei 1 cu o remiză, scor 1-1, împotriva formației KSE Târgu Secuiesc. Meciul, disputat pe stadionul Tineretului din Gura Humorului, a fost plin de emoții și a oferit suporterilor un spectacol pe măsură.

,,Vom fi 100% focusati sa castigam!” Soimii merg la baraj dupa o remiza spectaculoasa cu KSE

Partida a avut loc sâmbătă, 23 mai, în cadrul ultimei etape a play-off-ului. În fața a aproximativ 1000 de suporteri, Șoimii au oferit o evoluție curajoasă și au reușit să rămână neînvinși pe tot parcursul acestei faze a competiției.

În minutul 6, Cătălin Golofca a deschis scorul de la punctul cu var, transformând cu siguranță un penalty obținut de Șoimii. Același Golofca a avut șansa de a dubla avantajul tot din penalty, însă de această dată bara transversală a refuzat golul.

Gazdele au dominat prima repriză, creându-și mai multe ocazii importante, iar la pauză conducerea minimă era pe deplin meritată.

După revenirea de la cabine, KSE Târgu Secuiesc a crescut în joc și a primit o lovitură de pedeapsă. Portarul Ionuț Ailenei a fost însă la înălțime și a respins execuția, păstrând avantajul pentru Șoimii. Oaspeții au reușit totuși egalarea printr-un șut puternic de la marginea careului.

Finalul partidei a fost extrem de tensionat. KSE a beneficiat de încă o lovitură de la 11 metri, însă Ionuț Ailenei a avut o nouă intervenție de excepție. De cealaltă parte, Șoimii au presat continuu pentru golul victoriei, fiind foarte aproape în prelungiri, când bara a oprit din nou un gol sigur.

La final, tabela a arătat 1-1. Șoimii Gura Humorului încheie play-off-ul fără înfrângere: 5 victorii și 3 remize. Deși promovarea directă nu a mai fost posibilă, echipa humorului se pregătește acum pentru cea mai importantă fază a sezonului – barajul de promovare.

Declarații după meci

Cătălin Golofca, marcatorul golului pentru Șoimii, a declarat:

„Un meci care sincer nu prea ne-a interesat. Important e că nu ne-am accidentat. Evident că ne doream să câștigăm, dar știam că Suceava nu se va încurca, iar când afli că e 3-0 în minutul 30-40 nu mai ești așa concentrat și am zis să terminăm meciul cu bine, fără accidentări. Ne așteaptă barajul, sperăm să jucăm două meciuri și să le câștigăm pe ambele!”

Căpitanul Lóránd Fülöp a adăugat:

„Ieri am făcut o primă repriză bună, cu multe ocazii și faze de poartă, apoi în repriza a doua ne-am deconcentrat și au apărut și greșeli. Din păcate n-am reușit să câștigăm. Urmează pentru noi o semifinală, așteptăm să aflăm adversarul și ne pregătim 100% focusați să câștigăm.”

Clubul Șoimii Gura Humorului mulțumește tuturor suporterilor care au creat o atmosferă frumoasă pe stadionul Tineretului și anunță că lupta pentru promovare continuă cu maximă determinare.