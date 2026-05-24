Ucrainean prins în PTF Vicovu de Sus cu 18.000 de euro ascunși în bagaje

O echipă comună formată din polițiști de frontieră și inspectori vamali a descoperit, în noaptea de vineri spre sâmbătă, suma de 18.000 de euro ascunsă în bagajele personale ale unui bărbat care intra în România din Ucraina prin Punctul de Trecere a Frontierei Vicovu de Sus.

Incidentul a avut loc pe sensul de intrare în țară. Un bărbat în vârstă de 34 de ani, cu dublă cetățenie română și ucraineană, s-a prezentat la control conducând un autovehicul înmatriculat în Ucraina.

În urma unei analize de risc, echipa mixtă a efectuat un control amănunțit asupra bărbatului și a bagajelor sale. În timpul verificărilor, au fost descoperiți 18.000 de euro, ascunși cu grijă și pentru care șoferul nu a putut prezenta documente justificative.

Potrivit autorităților, suma nu a fost declarată la intrarea în țară, așa cum prevăd reglementările legale. Orice sumă care depășește echivalentul a 10.000 de euro trebuie declarată obligatoriu la vamă.

Întreaga sumă de 18.000 de euro a fost reținută pentru continuarea cercetărilor. De asemenea, bărbatul a fost sancționat contravențional de către Biroul Vamal Vicovu de Sus cu o amendă în valoare de 3.000 de lei.

Poliția de Frontieră Română reamintește tuturor cetățenilor că introducerea în România a sumelor care depășesc 10.000 de euro (sau echivalentul în altă valută) fără declarare este interzisă și poate atrage atât sancțiuni contravenționale, cât și confiscarea banilor.