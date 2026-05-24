Ucrainean prins în PTF Vicovu de Sus cu 18.000 de euro ascunși în bagaje

Intră acum și în grupul de
O echipă comună formată din polițiști de frontieră și inspectori vamali a descoperit, în noaptea de vineri spre sâmbătă, suma de 18.000 de euro ascunsă în bagajele personale ale unui bărbat care intra în România din Ucraina prin Punctul de Trecere a Frontierei Vicovu de Sus.
Incidentul a avut loc pe sensul de intrare în țară. Un bărbat în vârstă de 34 de ani, cu dublă cetățenie română și ucraineană, s-a prezentat la control conducând un autovehicul înmatriculat în Ucraina.
În urma unei analize de risc, echipa mixtă a efectuat un control amănunțit asupra bărbatului și a bagajelor sale. În timpul verificărilor, au fost descoperiți 18.000 de euro, ascunși cu grijă și pentru care șoferul nu a putut prezenta documente justificative.
Potrivit autorităților, suma nu a fost declarată la intrarea în țară, așa cum prevăd reglementările legale. Orice sumă care depășește echivalentul a 10.000 de euro trebuie declarată obligatoriu la vamă.
Întreaga sumă de 18.000 de euro a fost reținută pentru continuarea cercetărilor. De asemenea, bărbatul a fost sancționat contravențional de către Biroul Vamal Vicovu de Sus cu o amendă în valoare de 3.000 de lei.
Poliția de Frontieră Română reamintește tuturor cetățenilor că introducerea în România a sumelor care depășesc 10.000 de euro (sau echivalentul în altă valută) fără declarare este interzisă și poate atrage atât sancțiuni contravenționale, cât și confiscarea banilor.
Intră acum și în grupul de