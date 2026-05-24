Echipa feminină a CSU Suceava a oferit un adevărat recital: Victorie categorică cu 8-1 împotriva FC Botoșani

CSU Suceava a încheiat în forță penultima etapă a Ligii a 3-a, reușind o victorie clară și convingătoare pe terenul formației FC Botoșani, scor 8-1 (3-0).

Echipa antrenată de Marcel Irimie a dominat jocul de la un capăt la altul, demonstrând un fotbal ofensiv și eficient. Golurile sucevenelor au fost marcate de: Maria Bleoaja (3 goluri), Iustina Ciubotariu (2 goluri), Naomi Leontescu, Emima Morar și Valentina Petre (câte un gol).

Declarații după meci

Antrenorul Marcel Irimie a apreciat evoluția fetelor sale la finalul partidei:

„Astăzi fetele au reușit un joc foarte bun, au controlat ostilitățile, iar golurile au venit după acțiuni colective. Mulțumim echipei FC Botoșani pentru fair-play, precum și inimoasei galerii care ne-a încurajat pe tot parcursul meciului. Urmează sâmbătă, 30 mai, ultimul meci din acest sezon, acasă cu FCSB, când sperăm să avem un public cât mai numeros pentru a răsplăti cum se cuvine promovarea fetelor în Liga a 2-a.”

Echipa CSU Suceava:

Titular: Andreea Pașcan – Valentina Petre, Lenuța Horodnic, Francesca Bosânceanu, Emima Morar, Naomi Leontescu, Iustina Ciubotariu, Noa Maxim, Maria Bleoaja, Alexandra Toderaș, Iuliana Parasca.

Rezerve: Alexandra Lazurcă, Alexia Hrușcovschi, Denisa Sprîncenatu, Nicoleta Petruleac, Georgiana Robu.

Alexandra Lazurcă, Alexia Hrușcovschi, Denisa Sprîncenatu, Nicoleta Petruleac, Georgiana Robu. Antrenor: Marcel Irimie.

Ultimul act al sezonului

CSU Suceava va disputa ultimul meci al sezonului sâmbătă, 30 mai 2026, de la ora 11:00, pe stadionul Areni din Suceava, împotriva echipei FCSB. Cu această ocazie, fotbalistele sucevene vor fi premiate cu medaliile de campioane ale Ligii a 3-a.

Clubul invită toți iubitorii de fotbal din Suceava să vină în număr cât mai mare pe stadion pentru a sărbători împreună performanța extraordinară a fetelor și promovarea istorică în Liga a 2-a.