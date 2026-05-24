Tragedie rutieră la Moldovița: Un tânăr de 18 ani a decedat, iar alți doi au fost răniți după un accident

Un grav accident rutier a avut loc duminică după amiaza pe raza localității Rașca, comuna Moldovița.

Potrivit slt. Radu Gabriel din cadrul ISU Suceava, șoferul unui autoturism a pierdut controlul, a lovit un gard și s-a oprit pe partea carosabilă, soldându-se cu un deces și doi răniți.

La fața locului au intervenit pompierii militari din cadrul Secției de Pompieri Câmpulung Moldovenesc, cu o autospecială pentru descarcerare și o ambulanță SMURD B2, fiind solicitați și două ambulanțe ale Serviciului de Ambulanță Județean (SAJ) Suceava.

Echipajele de salvare au identificat trei tineri implicați, cu vârste cuprinse între 18 și 19 ani. Din nefericire, în ciuda eforturilor susținute ale echipajului medical, un tânăr în vârstă de 18 ani a fost declarat decedat la locul accidentului, după ce i-au fost aplicate manevrele de resuscitare.

Ceilalți doi tineri au primit îngrijiri medicale la fața locului. Unul dintre ei, în vârstă de 19 ani, a fost transportat la o unitate spitalicească pentru investigații suplimentare și tratament de specialitate. Cel de-al treilea tânăr, în vârstă de 18 ani, a fost monitorizat inițial la locul accidentului și ulterior a refuzat transportul la spital.

Cauzele exacte ale accidentului urmează să fie stabilite de polițiștii rutieri care efectuează cercetări la fața locului.