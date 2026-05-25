DRDP Iași a început lucrările de reparații pe șoseaua de centură a Sucevei

DRDP Iași a început lucrări de întreținere a părții carosabile pe mai multe sectoare de drumuri naționale din zona Moldovei, inclusiv al Variantei de Ocolire Suceava. Lucrările fac parte din programul de întreținere pe timp de vară al DRDP Iași.

Lucrările de întreținere se fac conform programului propus și în limitele de cheltuieli aprobate la nivel guvernamental, a transmis DRDP Iași.

Cu această ocazie, DRDP Iași face apel la înțelegere din partea conducătorilor auto pentru disconfortul temporar produs, cu recomandarea de a circula cu atenție și cu respectarea semnalizării în zonele de intervenție ale drumarilor.

Reamintim că președintele CJ Suceava, Gheorghe Șoldan, a anunțat că lucrările de reparații se fac pe tronsonul cuprins între sensul giratoriu de la ieșirea spre Gura Humorului și ieșirea spre Fălticeni, urmând ca pe o lungime de aproximativ 8 kilometri, să fie turnat un nou covor asfaltic. Lucrările vor fi executate în intervalul 18:00 – 06:00, pe timp de noapte, tocmai pentru a nu afecta circulația rutieră în orele de vârf.