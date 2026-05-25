Tragedia de la Moldovița: Un tânăr de 18 ani a murit după ce șoferul unui BMW X3 a pierdut controlul mașinii când făcea o depășire

Un grav accident rutier s-a produs duminică după-amiază pe DJ 176, în localitatea Rașca, comuna Moldovița când un șofer în vârstă de 20 de ani a pierdut controlul autoturismului în timpul unei depășiri, a părăsit carosabilul și a intrat în coliziune cu un gard.

Potrivit primelor informații, în jurul orei 16:20, un tânăr de 20 de ani, din comuna Vama, aflat la volanul unui BMW X3, efectua depășirea unui alt vehicul. Pe fondul vitezei excesive, tânărul a pierdut controlul direcției, a ieșit de pe drum și a lovit puternic un gard și temelia acestuia.

În urma impactului a rezultat decesul unuia dintre pasageri – un tânăr de 18 ani, din satul Argel, comuna Moldovița, care se afla pe bancheta din spate.

Șoferul a fost rănit și transportat la spital pentru îngrijiri medicale. Cel de-al treilea ocupant al mașinii, un tânăr de de 18 ani, tot din satul Argel, comuna Moldovița (pasager pe scaunul din dreapta față), a scăpat fără leziuni.

Șoferul a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ. Ulterior, i-au fost recoltate și probe biologice de sânge. Permisul de conducere al tânărului este valabil din luna martie 2025.

Polițiștii au întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de ucidere din culpă și vătămare corporală din culpă.