Autoturism căutat de autoritățile italiene, depistat în PTF Siret. Doi cetățeni, cercetați pentru tăinuire



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Polițiștii de frontieră din cadrul Sectorului Poliției de Frontieră Siret au descoperit duminică, la Punctul de Trecere a Frontierei Siret, un autoturism semnalat internațional ca fiind bun căutat în vederea confiscării de către autoritățile din Italia.

Incidentul a avut loc duminică, 24 mai 2026, în jurul orei 12:00, pe sensul de ieșire din România. Un cetățean român în vârstă de 33 de ani s-a prezentat la control conducând un microbuz care tracta o platformă, ambele înmatriculate în Ucraina. Pe platformă se afla un autoturism fabricat în anul 2005, purtând plăcuțe de înmatriculare specifice Poloniei.

În autoturism călătorea, în calitate de pasager, o femeie cetățean ucrainean în vârstă de 60 de ani, care a declarat că mașina îi aparține.

În urma verificărilor efectuate în bazele de date, polițiștii de frontieră au constatat că autoturismul figurează cu alertă internațională, fiind semnalat ca „bun căutat în vederea confiscării” de către autoritățile italiene. Valoarea estimată a vehiculului este de 25.000 de lei.

Autoturismul a fost indisponibilizat la sediul Poliției de Frontieră Siret pentru continuarea cercetărilor.

În cauză, polițiștii au întocmit dosar penal față de cele două persoane sub aspectul săvârșirii infracțiunii de tăinuire, urmând ca la finalul anchetei să fie dispuse măsurile legale ce se impun.