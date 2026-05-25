USV a semnat acordul pentru un masterat internațional în Inteligență Artificială și Robotică Socială la Örebro

Reprezentanții Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava (USV) au participat, în perioada 19–20 mai a.c., la reuniunea generală a alianței universitare europene NEOLAiA – Transforming Regions for an Inclusive Europe, găzduită de Universitatea din Örebro, Suedia.

La întâlnire au participat reprezentanți ai structurilor de conducere și coordonare ale alianței, iar discuțiile au vizat consolidarea rezultatelor obținute până în prezent, eficientizarea mecanismelor de guvernanță, pregătirea perioadei de tranziție a alianței și identificarea acelor activități cu impact ridicat asupra studenților, universităților și regiunilor partenere. De asemenea, în cadrul workshop-urilor au fost dezbătute și aspecte privind viitoarea etapă de dezvoltare a alianței NEOLAiA.

Delegația a fost formată din prof. univ. dr. Gabriela Prelipcean, ordonator de credite și coordonator local al proiectului NEOLAiA, prof. univ. dr. ing. Valentin Popa, președintele Senatului USV și reprezentant al universității în Comitetul director, prof. univ. dr. Carmen-Eugenia Nastase, decan al Facultății de Economie, Administrație și Afaceri și coordonator al pachetului de activități Antreprenoriat, și lect. univ. dr. Anamaria Bucaciuc, responsabil tehnic în cadrul proiectului.

Un moment important al reuniunii de la Örebro l-a reprezentat ceremonia de semnare a acordului pentru programul de masterat cu diplomă multiplă Inteligență artificială și robotică socială aplicate sănătății globale/Artificial Intelligence and Social Robotics Applied to Global Health, dezvoltat în cadrul alianței de Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava, Universitatea din Tours (Franța) și Universitatea din Örebro (Suedia). Programul de masterat va fi organizat cu predare în limba engleză, începând din această toamnă, studenții beneficiind de o experiență educațională internațională, interdisciplinară și aplicată, construită în parteneriat cu universități europene cu expertiză complementară. Acest masterat creează oportunități de mobilitate, colaborare academică și formare într-un domeniu de mare actualitate, aflat la intersecția dintre inteligență artificială, robotică, sănătate, etică și responsabilitate socială.

Alianța NEOLAiA reunește nouă universități europene tinere și dinamice, orientate spre transformarea regiunilor pentru o Europă incluzivă. Din consorțiu fac parte, alături de Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava, universități din Germania, Spania, Cipru, Suedia, Cehia, Italia, Franța și Lituania. Prin activitățile sale, NEOLAiA urmărește dezvoltarea cooperării academice europene, creșterea mobilității studenților și personalului universitar, susținerea inovării, antreprenoriatului, incluziunii și impactului regional.

Participarea USV la reuniunea de la Örebro confirmă angajamentul universității de a contribui activ la dezvoltarea alianței NEOLAiA și la construirea unor oportunități educaționale europene relevante pentru studenți, cadre didactice, cercetători și cu impact direct asupra comunității regionale.