ASSIST Software a obținut certificarea ISO/IEC 42001, noul standard internațional pentru managementul sistemelor AI

ASSIST Software, cea mai mare companie de dezvoltare software și soluții AI din Suceava, a obținut certificarea ISO/IEC 42001:2023, standardul internațional care stabilește cerințele pentru managementul sistemelor bazate pe inteligență artificială. Compania se numără printre primele organizații din Europa certificate conform acestui standard.

Certificarea a fost acordată în mai 2026, în urma unui audit realizat de CERTINSPECT, organism de certificare acreditat. Domeniul certificat acoperă activitățile de dezvoltare software și aplicații, proiectare de rețele IT, telecomunicații, servicii de suport, precum și activitățile de cercetare și dezvoltare în inginerie și științe naturale desfășurate de companie.

Publicat la finalul anului 2023 de către International Organization for Standardization, ISO/IEC 42001 este primul standard internațional dedicat sistemelor de management pentru inteligență artificială și se află încă într-o etapă timpurie de adopție la nivel global.

Ce presupune standardul ISO/IEC 42001

ISO/IEC 42001:2023 a fost creat pentru a răspunde provocărilor specifice dezvoltării și utilizării sistemelor AI. Spre deosebire de alte standarde internaționale dedicate securității informației sau managementului calității, acesta se concentrează pe aspecte precum monitorizarea continuă a sistemelor AI, gestionarea riscurilor asociate datelor și modelelor, trasabilitatea rezultatelor generate și definirea responsabilităților de supraveghere pe întreg ciclul de viață al soluțiilor AI.

Pentru obținerea certificării, o organizație trebuie să demonstreze existența unui sistem de management AI documentat, implementat și optimizat în mod constant. Acesta include procese de evaluare a riscurilor și impactului, mecanisme de transparență și trasabilitate, monitorizarea furnizorilor și surselor de date, precum și proceduri de monitorizare după lansarea în producție. Standardul este conceput pentru a funcționa complementar cu ISO 27001 și pentru a susține procesele de conformitate asociate cadrului european de reglementare AI (The EU Artificial Intelligence Act).

În cadrul ASSIST Software, certificarea formalizează practici de guvernanță deja integrate în proiecte și parteneriate dezvoltate în domenii cu cerințe ridicate de siguranță și conformitate. Soluțiile software și AI dezvoltate pentru companii precum Dräger, BAT și Trimble sunt acum gestionate în cadrul unui sistem AI auditat internațional.



Același cadru de management este aplicat și proiectelor europene de cercetare în care compania este implicată. Printre acestea se numără LLM4CIP, coordonat de ASSIST Software și orientat spre utilizarea modelelor lingvistice mari (LLM) pentru reziliența infrastructurilor critice, SECASSURED, unde compania contribuie la dezvoltarea soluțiilor de securitate cibernetică pentru sisteme IoT, edge și cloud alături de SINTEF, NTNU și Fraunhofer FOKUS, precum și DataPACT, un proiect concentrat pe dezvoltarea de fluxuri de procesare conforme pentru date și AI.



„Felicitări echipei ASSIST Software pentru obținerea certificării ISO/IEC 42001. Acest rezultat marchează un pas important în activitatea lor de cercetare și dezvoltare, în special în consolidarea cadrului MLOps care susține dezvoltarea de sisteme AI bazate pe principii de asigurare a calității”, a declarat Phú Nguyen, Senior Research Scientist la SINTEF și coordonatorul proiectului SECASSURED.

Un standard nou într-un domeniu aflat în dezvoltare

Potrivit studiului ANIS, sectorul IT din România a ajuns la o cifră de afaceri de 17,7 miliarde de euro în 2024. În acest context, certificările ISO/IEC 42001 rămân rare la nivel internațional. Organismele acreditate au început să realizeze audituri pentru acest standard începând cu 2024, iar numărul organizațiilor certificate este încă redus.



„Obținerea acestei certificări confirmă faptul că dezvoltarea soluțiilor AI în cadrul ASSIST Software se bazează pe procese clare, trasabile și verificabile, create pentru utilizare pe termen lung”, a declarat Gheorghe David, Co-fondator și Managing Partner la ASSIST Software.

AI Center & Robotics Hub

Obținerea certificării ISO/IEC 42001 reflectă direcția de dezvoltare a companiei în cadrul ASSIST AI Center & Robotics Hub, infrastructură construită pe baza experienței acumulate în peste 30 de ani de activitate. Centrul include servere AI bazate pe NVIDIA A100, sisteme robotice colaborative, platforme robotice patrupede autonome și infrastructură de simulare utilizată pentru dezvoltarea și testarea de soluții din domenii precum Digital Twins, Computer Vision și Physical AI.

ASSIST Software dezvoltă soluții pentru mentenanță predictivă, inspecția automată a calității și automatizare industrială cu roboți colaborativi. Soluțiile pot fi implementate pe infrastructuri edge și în cloud. Certificarea ISO/IEC 42001 se aplică tuturor acestor sisteme, integrând cerințe de guvernanță, transparență și responsabilitate încă din faza de proiectare și dezvoltare.