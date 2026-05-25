Șoimii Gura Humorului întâlnește Popești-Leordeni în semifinala barajului: „Vom merge acolo cu încredere și personalitate!”



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Șoimii Gura Humorului și-a aflat adversara din semifinalele barajului de promovare în Liga a II-a. Tragerea la sorți efectuată astăzi la Casa Fotbalului a stabilit un duel în deplasare cu formația SC Popești-Leordeni.

Soimii intalnesc Popesti-Leordeni in semifinala barajului: ,,Vom merge acolo cu incredere si personalitate!”

Meciul se va disputa sâmbătă, 30 mai 2026, de la ora 17:30, pe stadionul Inter Gaz din Popești-Leordeni. În cealaltă semifinală, Minerul Lupeni va întâlni CSM Unirea Alba Iulia.

Un avantaj important pentru Șoimii este faptul că, în cazul calificării în finală, humorenii vor disputa ultimul act al barajului pe teren propriu, în fața suporterilor.

SC Popești-Leordeni a realizat un parcurs excelent în play-off-ul Seriei a 2-a, terminând fără înfrângere (6 victorii și 2 egaluri) și încheind la egalitate de puncte cu echipa care a promovat direct. În ultima etapă, ilfovenii s-au impus cu 2-0 acasă împotriva Olimpic Zărnești. Echipa are în lot jucători experimentați precum Andrei Sin și Cristian Balgiu și se anunță un adversar foarte solid, echilibrat și greu de învins.

De cealaltă parte, Șoimii Gura Humorului au încheiat play-off-ul Seriei 1 tot fără înfrângere, după remiza spectaculoasă 1-1 cu KSE Târgu Secuiesc.

Antrenorul secund Sebastian Vicol a prefațat partida de sâmbătă:

„Ne așteaptă un meci extrem de important pentru clubul nostru, pentru oraș și pentru toți oamenii care sunt alături de FC Șoimii Gura Humorului. Respectăm adversarul și știm că la nivelul unei semifinale de baraj pentru promovarea în Liga a 2-a nu mai există meciuri ușoare, însă suntem încrezători în munca pe care am depus-o până acum. În cadrul clubului, de la conducere, staff tehnic și până la jucători, toată lumea muncește zi de zi pentru același obiectiv comun: promovarea în Liga a 2-a. Referitor la tragerea la sorți, consider că este un avantaj important faptul că, în eventualitatea unei calificări, vom disputa finala pe teren propriu, în fața propriilor suporteri. Până atunci însă, suntem concentrați total pe partida de sâmbătă, 30 mai, de la ora 17:30. Vom merge acolo cu încredere, personalitate și dorința de a demonstra că merităm să fim la acest nivel.”

Clubul Șoimii Gura Humorului așteaptă susținerea suporterilor și în deplasare și anunță că echipa este pregătită să dea totul pentru a continua visul promovării.