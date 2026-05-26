Primăria Suceava anunță că a început emiterea abonamentelor de parcare pentru riverani pentru mai multe zone din centrul orașului. Peste 150 de cereri în primele zile



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Primăria Municipiului Suceava informează cetățenii că, începând cu data de 22 mai 2026, a demarat procesul de emitere a abonamentelor de parcare destinate riveranilor din zone din centrul orașului, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 39/2025.

Interesul locuitorilor pentru acest program este ridicat, consideră municipalitatea care arată că în doar câteva zile de la lansarea procedurii, la Primărie au fost depuse peste 150 de cereri pentru obținerea unui loc de parcare de reședință.

Abonamentele sunt disponibile în această primă etapă pentru locuitorii din următoarele zone:

La Bazin

Ștefan Tomșa

Tipografiei

Mitropoliei

Primăria anunță că vor fi incluse treptat și alte zone ale municipiului, în funcție de cererile depuse de cetățeni pentru locuri de parcare de reședință.

Pentru a obține abonamentul, solicitanții trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute în regulament și să depună documentele necesare la serviciul de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Suceava.

Cetățenii interesați sunt rugați să consulte regulamentul de organizare și funcționare a parcărilor de reședință sau să solicite informații suplimentare direct de la Primărie.