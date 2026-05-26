Strategie, rezistență și podiumuri: CS Șah Suceava s-a impus la Cupa Portas

Trei zile de competiție intensă, 22-24 mai 2026, șapte runde maraton în fața tablelor de șah și o demonstrație de forță colectivă. Aceasta este, în linii mari, cronica participării sportivilor de la CS Șah Suceava la cea de-a V-a ediție a Cupei Portas, o competiție de tradiție care a reunit unii dintre cei mai puternici șahiști din regiune.

Într-un turneu caracterizat de coeficienți ELO ridicați și ambiții mari, reprezentanții clubului sucevean au confirmat din nou forma excelentă în care se află. Într-un sport în care fiecare greșeală costă, iar presiunea timpului dictează destinele partidelor, delegația din Suceava a reușit să cucerească podiumuri importante și să plaseze mai mulți jucători în elita clasamentului.

Ruslana Manoilă și Andrei Sfichi, marii performeri ai turneului

Cel mai răsunător succes de la această ediție îi aparține Ruslanei Manoilă, care a cucerit Locul 1 la categoria Feminin. Victoria sa a fost rodul unui șah solid, caracterizat de o concentrare remarcabilă și o maturitate tactică impusă rundă cu rundă în fața adversarelor.

La rândul său, Andrei Sfichi a dominat autoritar categoria ELO 1801–2000, unde a ocupat Locul 1. Prestația sa constantă s-a reflectat și în clasamentul general Open, unde a încheiat competiția pe un remarcabil Loc 4, la egalitate perfectă de puncte cu ocupanții locurilor 2 și 3, fiind despărțit de podium doar de criteriile de departajare.

Valoarea unui lot omogen

Forța CS Șah Suceava s-a văzut însă în profunzimea lotului, clubul reușind să alinieze jucători competitivi la toate categoriile valorice:

În cadrul aceleiași categorii disputate (ELO 1801–2000), Claudiu Ismail a avut o evoluție sigură, terminând pe Locul 4.

La categoria ELO 1601–1800, Cezar Căpățână a ratat de puțin podiumul, clasându-se tot pe Locul 4.

Performanța a fost oglindită la categoria ELO 1401–1600, unde Bogdan Țui a obținut, de asemenea, un binemeritat Loc 4.

„Dincolo de diplome și medalii, câștigul real este experiența acumulată în aceste trei zile. Fiecare partidă jucată, fiecare punct smuls din poziții dificile și spiritul de echipă arătat în sală contribuie la consolidarea unui club care crește organic de la an la an”, – Ailincăi Doru

Recunoștință pentru organizatori

Succesul unui astfel de eveniment regional depinde în mod direct de echipa din spatele culiselor. Delegația suceveană a ținut să adreseze mulțumiri speciale domnului Sebastian Volcinsche, a cărui manieră de arbitraj profesionistă a garantat un turneu echidistant și fluent.

Un gând de recunoștință a fost îndreptat și către domnul Gheorghe Portariuc, a cărui implicare financiară și logistică în susținerea șahului din județul Botoșani și din întreaga regiune a Moldovei transformă Cupa Portas într-un reper anual indispensabil pentru sportul minții. Astfel de inițiative private nu doar că mențin vie flacăra șahului competițional, dar creează și rampa de lansare perfectă pentru generațiile care vin din urmă.