Muzeul Arta Lemnului din Câmpulung Moldovenesc împlinește 90 de ani! Program aniversar amplu, între 29 mai și 7 iunie

Muzeul Arta Lemnului, una dintre cele mai importante instituții culturale din Bucovina, aniversează 90 de ani de la înființare. Deschis oficial publicului la 1 iunie 1936, muzeul marchează această aniversare printr-un program special desfășurat în perioada 29 mai – 7 iunie 2025, care include lansări de carte, vernisaje de expoziții, recitaluri, proiecții de film și întâlniri dedicate comunității.

De nouă decenii, Muzeul Arta Lemnului păstrează și promovează patrimoniul artizanal al lemnului din regiune, fiind un simbol al identității culturale bucovinene. Evenimentele aniversare se vor desfășura atât în curtea muzeului, cât și în mansardă, fiind deschise tuturor celor interesați.

Programul aniversar:

29 mai, ora 17:00 – Dublă lansare de carte în mansarda muzeului. Luminița Țaran va prezenta două volume noi, marcând deschiderea seriei de evenimente aniversare.

31 mai, ora 12:00 – Vernisajul expoziției „Chipuri de Bucovineni” în curtea muzeului. Lucrările artistului Ovidiu Ștefeligă oferă o călătorie vizuală prin identitatea umană a Bucovinei.

1 iunie – Eveniment Surpriză cu intrare liberă, dedicat special Zilei Copilului.

5 iunie, ora 14:00 – „Party la Muzeu” – evenimentul central al aniversării, care va celebra oficial cei 90 de ani de existență a instituției.

6 iunie, ora 14:00 – Afterparty în curtea muzeului.

6 iunie, ora 17:00 – Vernisaj Laura Cornea, dublă lansare de carte Lucian Dragoță și recital muzical, în mansardă și curtea muzeului.

7 iunie, ora 13:00 – Recital susținut de Ansamblul „Runculețul” și formațiile vocal-instrumentale ale Clubului Copiilor, în curtea muzeului.

7 iunie – Proiecție de film surpriză, în parteneriat cu Câmpulung Film Fest.

Toate evenimentele sunt cu intrare liberă. Publicul este invitat să participe în număr cât mai mare la aceste manifestări care celebrează istoria și valoarea culturală a Muzeului Arta Lemnului.