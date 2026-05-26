Un tânăr a fost reținut după ce a furat o autoutilitară Mercedes Sprinter de la o firmă din Poiana Stampei ca să meargă la lucru

Poliția municipiului Vatra Dornei a identificat și reținut un suspect în cazul furtului unei autoutilitare marca Mercedes-Benz Sprinter, petrecut în seara de 24 mai 2026.

Potrivit primelor informații din ancheta polițiștilor, la data de 25 mai 2026, în jurul orei 19:20, un angajat al unei societăți comerciale din comuna Poiana Stampei a sesizat poliția prin telefon că din curtea firmei a dispărut o autoutilitară. Administratorul societății SC CLC WOOD SRL, un bărbat de 33 de ani, a observat lipsa vehiculului abia seara, inițial crezând că fusese luat de angajat.

Autoutilitara a fost găsită abandonată, fără avarii, pe raza satului Dornișoara din comuna Poiana Stampei.

În urma investigațiilor, polițiștii au identificat un tânăr de 24 de ani, din comuna Păltinoasa, ca suspect. Acesta a recunoscut fapta, declarând că în seara de 24 mai, în jurul orei 22:00, a observat autoutilitara cu cheia în contact, a urcat la volan și a condus-o până în satul Dornișoara, unde lucra ca zilier. Bărbatul se deplasa inițial cu o bicicletă pe care o luase de pe marginea drumului din Dorna Candrenilor.

Verificările efectuate de poliție au relevat că suspectul nu deține permis de conducere.

Dosarul penal a fost întocmit sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de furt calificat în scop de folosință și conducere a unui vehicul fără permis. Cercetările sunt efectuate de lucrătorii Secției de Poliție Rurală nr. 15 Vatra Dornei.

Suspectul a fost reținut pentru 24 de ore și transferat sub escortă în arestul I.P.J. Suceava, urmând ca polițiștii să dispună măsurile legale ce se impun.