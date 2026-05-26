Șofer din Bosanci, prins la volan în Suceava cu autorizația de circulație expirată

Un bărbat de 45 de ani din comuna Bosanci a fost depistat de polițiști în timp ce conducea un autoturism Mercedes-Benz cu autorizația de circulație expirată. Incidentul a avut loc luni 25 mai 2026, în jurul orei 13:45, pe raza municipiului Suceava.

O patrulă mixtă din cadrul Biroului Ordine Publică al Poliției Municipiului Suceava a oprit autoturismul în urma unor indicii privind expirarea documentelor de circulație. La volan se afla un bărbat de 45 de ani, singur în autovehicul, care a prezentat cartea de identitate, polița RCA valabilă și permisul de conducere valabil, dar nu a putut prezenta Autorizația Provizorie de Circulație.

Verificările efectuate în baza de date E-DAC au confirmat că autorizația de circulație a autoturismului era expirată. Bărbatul a fost testat cu aparatul etilotest și drugtest, ambele rezultate fiind negative.

Conducătorul auto a fost condus la sediul Poliției Municipiului Suceava pentru luarea măsurilor legale. Polițiștii au întocmit proces-verbal de constatare a infracțiunii flagrante pentru săvârșirea infracțiunii de punere în circulație sau conducere a unui autovehicul neînmatriculat sau neînregistrat.

Ca măsură complementară, polițiștii au reținut permisul de conducere al șoferului și i-au emis o dovadă înlocuitoare.