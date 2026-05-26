Facebook Instagram Rumble Telegram TikTok X Youtube
Facebook Instagram Rumble Telegram TikTok X Youtube
Acasă Social Șofer din Bosanci, prins la volan în Suceava cu autorizația de circulație...

Șofer din Bosanci, prins la volan în Suceava cu autorizația de circulație expirată


Intră acum și în grupul de
Telegram News Bucovina

Un bărbat de 45 de ani din comuna Bosanci a fost depistat de polițiști în timp ce conducea un autoturism Mercedes-Benz cu autorizația de circulație expirată. Incidentul a avut loc luni 25 mai 2026, în jurul orei 13:45, pe raza municipiului Suceava.

O patrulă mixtă din cadrul Biroului Ordine Publică al Poliției Municipiului Suceava a oprit autoturismul în urma unor indicii privind expirarea documentelor de circulație. La volan se afla un bărbat de 45 de ani, singur în autovehicul, care a prezentat cartea de identitate, polița RCA valabilă și permisul de conducere valabil, dar nu a putut prezenta Autorizația Provizorie de Circulație.

Verificările efectuate în baza de date E-DAC au confirmat că autorizația de circulație a autoturismului era expirată. Bărbatul a fost testat cu aparatul etilotest și drugtest, ambele rezultate fiind negative.

Conducătorul auto a fost condus la sediul Poliției Municipiului Suceava pentru luarea măsurilor legale. Polițiștii au întocmit proces-verbal de constatare a infracțiunii flagrante pentru săvârșirea infracțiunii de punere în circulație sau conducere a unui autovehicul neînmatriculat sau neînregistrat.

Ca măsură complementară, polițiștii au reținut permisul de conducere al șoferului și i-au emis o dovadă înlocuitoare.


Intră acum și în grupul de
Telegram News Bucovina

ARTICOLE SIMILAREDE LA ACELAȘI AUTOR

newsbucovina.ro
Oferă informaţii de calitate, în timp real, despre evenimentele reprezentative din judeţul Suceava. Este un site de ştiri din judeţul Suceava, fondat în anul 2002, fiind primul ziar online din judeţul Suceava.
Contactați-ne: redactie[@]newsbucovina.ro
Facebook Instagram Rumble Telegram TikTok X Youtube
© Newsbucovina.ro 2016
MAI MULTE ARTICOLE

Codul galben de vânt puternic afectează rețelele electrice. Peste 500 de...

Bărbat din Vama, cu permisul anulat de șapte ani, prins beat...

Un tânăr a fost reținut după ce a furat o autoutilitară...