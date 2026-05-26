USV celebrează creativitatea studențească europeană prin Expoziția de artă NEOLAiA

Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava (USV) a găzduit luni, 25 mai 2026, vernisajul Expoziției itinerante de artă NEOLAiA, un eveniment dedicat dialogului intercultural și expresiei artistice a studenților din cadrul alianței universitare europene NEOLAiA.

Expoziția reunește lucrări realizate de studenți din mai multe universități membre ale alianței NEOLAiA. Prin diverse forme de expresie artistică – pictură, fotografie, poezie, artă digitală și altele – tinerii creatori au explorat teme precum identitatea, comunitatea, viața universitară și patrimoniul cultural local.

Evenimentul a fost organizat la inițiativa Student Advisory Group (SAG) NEOLAiA USV, reflectând angajamentul alianței de a promova colaborarea și schimbul cultural între comunitățile universitare europene. În cadrul etapei sucevene, juriul a acordat trei premii pentru cele mai valoroase lucrări:

Premiul I – 1.500 lei

– 1.500 lei Premiul II – 1.000 lei

– 1.000 lei Premiul III – 500 lei

Distincțiile au recompensat creativitatea, originalitatea și felul în care lucrările au ilustrat valorile comune ale alianței și spiritul comunității universitare.

Expoziția poate fi vizitată de public în Galeria de Artă a USV, situată în Corpul A, etajul I, până pe 29 mai 2026. Pentru a facilita accesul unui public cât mai larg, inclusiv comunității internaționale NEOLAiA, lucrările sunt disponibile și într-un format virtual interactiv de tip VR, care oferă o experiență imersivă digitală.