Undă verde pentru Drumul Expres Suceava–Siret. CNSC a respins toate contestațiile pentru primele două loturi

Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor (CNSC) a respins astăzi toate cele 8 contestații formulate împotriva atribuirii contractelor pentru primele două loturi ale Drumului Expres Suceava–Siret, menținând integral rezultatul procedurii organizate de CNAIR.

Decizia CNSC deschide calea către semnarea contractelor pentru proiectarea și execuția celor 43,05 km de drum expres între Suceava și Bălcăuți. Asocierea FAR FOUNDATION SRL (lider) – AUTOMAGISTRAL PIVDEN SRL – LINCOR TRANS SRL a fost desemnată câștigătoare, cu o valoare totală a contractului de 3,72 miliarde lei (fără TVA). Finanțarea este asigurată prin programul european SAFE.

Potrivit directorului general CNAIR, Cristian Pistol, acest proiect nu reprezintă doar o investiție în infrastructură rutieră, ci și o axă strategică de conectare a României la frontiera cu Ucraina. Drumul Expres Suceava–Siret face parte din arhitectura de mobilitate a flancului estic al NATO și contribuie direct la creșterea securității regionale și a dezvoltării economice a Bucovinei.

„Acest drum nu este doar infrastructură. Este o investiție în securitatea României, finanțată prin instrumentul european dedicat capacităților de apărare. În contextul actual din regiunea noastră, fiecare kilometru construit are valoare dublă: economică pentru Bucovina și strategică pentru întreaga țară”, a subliniat Cristian Pistol.

Pentru demararea efectivă a proiectării, este necesară acum alocarea creditelor de angajament de către Ministerul Transporturilor. CNAIR a precizat că procedurile au fost derulate cu rigoare, mulțumind echipelor din DRDP Iași și CESTRIN pentru modul profesionist în care au pregătit documentația.

Proiectul Drumului Expres Suceava–Siret este unul dintre cele mai așteptate infrastructuri majore din nordul Moldovei, urmând să reducă semnificativ timpul de deplasare spre frontiera de nord și să stimuleze investițiile și turismul în județul Suceava.

CNAIR a anunțat că este pregătită să semneze contractele imediat după finalizarea formalităților administrative.