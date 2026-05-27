Vernisaj la Suceava: Expoziția „Harry Meyer. Lumi ale picturii”

Muzeul Național al Bucovinei invită publicul la vernisajul expoziției „Harry Meyer. Lumi ale picturii”, care va avea loc vineri, 5 iunie 2026, ora 13:00, în Sala Parter a Muzeului de Istorie din Suceava.

Proiectul este finanțat și aprobat de Consiliul Județean Suceava și se desfășoară în cadrul parteneriatului de lungă durată dintre Districtul Schwaben din Germania și județul Suceava. Inițiativa își propune să promoveze dialogul cultural, conservarea patrimoniului și susținerea artiștilor contemporani din regiunile partenere.

Harry Meyer, născut în 1960 la Neumarkt (Germania), a urmat o ucenicie ca meșteșugar la Nürnberg între 1976 și 1979, iar ulterior a studiat arhitectura la Universitatea din Augsburg (1988-1993). Din 1993 activează ca pictor independent, iar în 1994 a participat la masterclass-ul „Artă în arhitectură” coordonat de marele artist Frank Stella. Din 1986, lucrările sale au fost prezentate în numeroase expoziții individuale și de grup în Germania și în străinătate.

Expoziția „Lumi ale picturii” aduce în atenția publicului sucevean o selecție reprezentativă din creația artistului german. Temele abordate – peisaje, figuri umane, reprezentări ale cerului, scene de grădină, naturi statice și portrete – sunt tradiționale, însă tratate într-o manieră profund expresivă și dramatică. Pictura lui Harry Meyer se remarcă printr-o tehnică impasto abstractă, intens colorată și energică, orientată spre surprinderea proceselor de transformare și a diferitelor niveluri ale conștiinței umane.

Criticul de artă Rüdiger Heinze apreciază că artistul „urmărește să surprindă, prin pictura impasto abstractă, viu colorată și dramatizată, acele energii responsabile de transformarea etapelor de dezvoltare, a stărilor de «agregare» și a nivelurilor de conștiință”.

Evenimentul reprezintă o nouă dovadă a colaborării fructuoase româno-germane în domeniul cultural și oferă bucovinenilor ocazia de a descoperi o operă contemporană de calitate. Expoziția va fi deschisă până în 5 iulie.