Românii cer stabilitate politică, dar și schimbarea clasei politice-sondaj INCOP

Potrivit datelor Barometrului Informat.ro – INSCOP Research, ediția a XI-a, realizat în perioada 11-14 mai 2026, o majoritate covârșitoare a românilor consideră că țara are nevoie de stabilitate politică și de o schimbare profundă a clasei politice, susținând totodată continuarea reformelor economice și protejarea populației.

Sondajul relevă un consens clar în rândul populației asupra necesității de calm politic. Astfel, 87,8% dintre respondenți sunt total de acord cu afirmația „România are nevoie de stabilitate, nu de conflicte politice”, iar alți 7,5% sunt oarecum de acord. Doar 3,3% se declară împotrivă.

Pe de altă parte, dorința de schimbare a clasei politice rămâne puternică: 68,7% sunt total de acord cu afirmația „Este momentul unei schimbări complete a clasei politice”, iar 15,8% sunt oarecum de acord. În total, peste 84% susțin ideea unei resetări politice majore.

Protecție socială vs. datorii publice

Un aspect interesant al sondajului este poziția românilor privind rolul statului. 46,9% dintre respondenți sunt total de acord cu afirmația „Statul trebuie să protejeze populația chiar și cu riscul de a nu ne mai putea plăti datoriile”, iar 23,1% sunt oarecum de acord. Susținerea este mai mare în rândul votanților AUR, al persoanelor cu educație primară și al locuitorilor din mediul rural.

Reformele economice – susținere moderată

Referitor la reformele economice, 45,6% sunt total de acord cu continuarea acestora „chiar dacă sunt nepopulare”, iar 21% sunt oarecum de acord. Susținerea este semnificativ mai ridicată în rândul votanților PNL și USR, al persoanelor cu educație superioară, al locuitorilor din București și al angajaților din sectorul public.