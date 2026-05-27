Curtea Domnească din Suceava va fi reabilitată și transformată în parc arheologic. Contract de finanțare semnat pentru 31,37 milioane de lei

Primăria Suceava a anunțat, miercuri, că în cursul zilei de luni a fost semnat contractul de finanțare pentru proiectul de reabilitare, conservare și punere în valoare a Curții Domnești din municipiul Suceava.

Proiectul a fost depus pe 29 octombrie 2025 și are o valoare totală de 31.374.312,52 lei. Termenul de implementare este de 22 de luni de la semnarea contractului.

Lucrările sunt împărțite în două obiective principale:

Zona de parc arheologic – vestigiile Curții Domnești

Se vor executa lucrări de consolidare, conservare, restaurare și punere în valoare a ruinelor medievale. Această componentă urmărește transformarea sitului într-un parc arheologic modern, care să salveze și să promoveze identitatea istorică medievală a Sucevei.

Zona de parc public

Va fi reabilitată zona verde din nordul ansamblului, cu amenajarea de facilități de recreere și relaxare pentru locuitori și turiști. Scopul este crearea unui cadru natural armonios care să pună în valoare atât monumentul istoric principal, cât și istoria fostei zone comerciale a orașului.

Prin acest proiect se urmărește reintegrarea Curții Domnești în circuitul urban și turistic al Sucevei, îmbunătățirea funcționalității locale și transformarea ansamblului într-un veritabil unicat arheologic urban.

Suprafața totală asupra căreia se vor desfășura lucrările este de 11.429 mp, din care:

5.209 mp – destinați zonei de parc arheologic;

– destinați zonei de parc arheologic; 6.220 mp – destinați zonei de parc public.