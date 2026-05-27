Facebook Instagram Rumble Telegram TikTok X Youtube
Facebook Instagram Rumble Telegram TikTok X Youtube
Acasă Actualitate DSP Suceava după toxiinfecțiile alimentare la un praznic în Fălticeni. Salmonella, confirmată...

DSP Suceava după toxiinfecțiile alimentare la un praznic în Fălticeni. Salmonella, confirmată la mai mulți pacienți, E.coli în alimente și enterobacterii la personalul firmei de catering


Intră acum și în grupul de
Telegram News Bucovina

Un număr de 16 persoane s-au prezentat la Camera de Primiri Urgențe a Spitalului Municipal Fălticeni în intervalul 22-26 mai 2026, acuzând simptome digestive specifice unei toxiinfecții alimentare. Dintre acestea, 12 au fost internate, iar 4 au fost externate la cerere, cu tratament la domiciliu, a informat DSP Suceava.

Potrivit unui comunicat de presă transmis de conducerea DSP Suceava, primele 8 cazuri s-au înregistrat în data de 22 mai 2026. Pacienții, care fuseseră la un praznic, prezentau vărsături, grețuri, febră, scaune diareice multiple și stare generală alterată.

Laboratorul DSP Suceava a efectuat analize în contextul suspiciunii de toxiinfecție alimentară, rezultatele preliminare fiind următoarele:

  • Coproculturi (de la pacienți): din 14 probe recoltate, 6 au fost pozitive pentru Salmonella, iar 8 probe sunt încă în lucru.
  • Probe de pe tegumente (de la personalul a doi operatori economici implicați): din 3 probe, 2 au fost neconforme (prezență de enterobacterii).
  • Probe alimentare: toate cele 3 probe recoltate au fost neconforme, evidențiind prezența de E. coli și bacterii coliforme.
  • Probe de apă: cele 2 probe recoltate au fost conforme.

Ancheta epidemiologică este în derulare, autoritățile urmând să identifice sursa exactă a contaminării. DSP Suceava va reveni cu informații suplimentare după finalizarea tuturor examenelor de laborator.


Intră acum și în grupul de
Telegram News Bucovina

ARTICOLE SIMILAREDE LA ACELAȘI AUTOR

newsbucovina.ro
Oferă informaţii de calitate, în timp real, despre evenimentele reprezentative din judeţul Suceava. Este un site de ştiri din judeţul Suceava, fondat în anul 2002, fiind primul ziar online din judeţul Suceava.
Contactați-ne: redactie[@]newsbucovina.ro
Facebook Instagram Rumble Telegram TikTok X Youtube
© Newsbucovina.ro 2016
MAI MULTE ARTICOLE

Deputatul Petru Negrea trage un semnal de alarmă: Doi antrenori legendari,...

Parteneriat educațional de 18 ani: Studenți belgieni, din nou la CSEI...

Undă verde pentru Drumul Expres Suceava–Siret. CNSC a respins toate contestațiile...