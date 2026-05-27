DSP Suceava după toxiinfecțiile alimentare la un praznic în Fălticeni. Salmonella, confirmată la mai mulți pacienți, E.coli în alimente și enterobacterii la personalul firmei de catering

Un număr de 16 persoane s-au prezentat la Camera de Primiri Urgențe a Spitalului Municipal Fălticeni în intervalul 22-26 mai 2026, acuzând simptome digestive specifice unei toxiinfecții alimentare. Dintre acestea, 12 au fost internate, iar 4 au fost externate la cerere, cu tratament la domiciliu, a informat DSP Suceava.

Potrivit unui comunicat de presă transmis de conducerea DSP Suceava, primele 8 cazuri s-au înregistrat în data de 22 mai 2026. Pacienții, care fuseseră la un praznic, prezentau vărsături, grețuri, febră, scaune diareice multiple și stare generală alterată.

Laboratorul DSP Suceava a efectuat analize în contextul suspiciunii de toxiinfecție alimentară, rezultatele preliminare fiind următoarele:

Coproculturi (de la pacienți): din 14 probe recoltate, 6 au fost pozitive pentru Salmonella , iar 8 probe sunt încă în lucru.

(de la personalul a doi operatori economici implicați): din 3 probe, 2 au fost neconforme (prezență de enterobacterii).

Probe alimentare : toate cele 3 probe recoltate au fost neconforme , evidențiind prezența de E. coli și bacterii coliforme.

Probe de apă: cele 2 probe recoltate au fost conforme.

Ancheta epidemiologică este în derulare, autoritățile urmând să identifice sursa exactă a contaminării. DSP Suceava va reveni cu informații suplimentare după finalizarea tuturor examenelor de laborator.