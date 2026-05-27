Tânără de 24 de ani, rănită după ce a băut și a intrat cu mașina în Zidul Morții de pe centura Sucevei


O tânără de 24 de ani din comuna Ipotești a suferit vătămări corporale în urma unui accident rutier produs marți, 26 mai 2026, pe DN17, pe raza comunei Șcheia.

Potrivit polițiștilor, în jurul orei 15:28, femeia conducea un autoturism Volkswagen Passat din direcția Stroiești către Șcheia. La intersecția cu VO2P ea a intrat în coliziune frontală cu zidul de susținere al drumului.

În urma impactului, conducătoarea auto a fost rănită și a fost transportată de ambulanță la Spitalul Județean de Urgență „Sf. Ioan cel Nou” Suceava unde i s-a stabilit diagnosticul de: TCC (traumatism cranio-cerebral) și contuzie coloană cervicală.

Testarea cu aparatul etilotest a indicat o concentrație de 0,54 mg/l alcool pur în aerul expirat. Femeia a declarat verbal polițiștilor că a vrut să se sinucidă, motivând că fusese părăsită de iubitul ei.

În acest caz a fost deschis dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de vătămare corporală din culpă și conducere a unui vehicul sub influența alcoolului.


