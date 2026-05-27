Bătrân de 84 de ani, lovit de mașina condusă de un șofer de 80 de ani pe o trecerea de pietoni în Rădăuți


Un pieton în vârstă de 84 de ani a fost accidentat marți seară, 26 mai 2026, pe strada Calea Bucovinei din municipiul Rădăuți. Acesta a suferit leziuni grave după ce a fost lovit pe o trecere de pietoni semnalizată.

Potrivit polițiștilor, accidentul s-a produs în jurul orei 20:10. Un bărbat de 80 de ani, din Rădăuți, care conducea un autoturism marca Dacia, nu a acordat prioritate de trecere pietonului de 84 de ani, care traversa regulamentar. Impactul a avut loc cu partea frontală a mașinii, iar pietonul a căzut pe carosabil.

Victima a fost transportată de ambulanță la Spitalul Municipal Rădăuți, unde a fost investigată și i s-a stabilit diagnosticul preliminar de suspect fractură platou tibial stâng.

Atât șoferul, cât și pietonul au fost testați cu aparatul etilotest. Ambele rezultate au fost negative.

Poliția Municipiului Rădăuți a întocmit dosar penal pentru săvârșirea infracțiunii de vătămare corporală din culpă.


