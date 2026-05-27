Rădăuți: Ediția a V-a a Concursului „Bucovina Muzicală” a reunit tineri pianiști din 5 țări

Tinere talente pianistice din România, Republica Moldova, Ucraina, Georgia și Marea Britanie au strălucit pe scenele din Rădăuți și Horodnic de Sus la cea de-a V-a ediție a Concursului Internațional de Interpretare Pianistică „Bucovina Muzicală”, desfășurată în perioada 22-24 mai 2026.

Concursul a debutat vineri, 22 mai, la Casa de Cultură „Sf. Ioan Gură de Aur” din Horodnic de Sus, cu secțiunea Hobby și prima etapă a secțiunii Master. Competiția a continuat sâmbătă și duminică la Casa de Cultură Rădăuți, unde au evoluat concurenții din secțiunile Performance și Master – etapa a II-a.

Juriul acestei ediții a fost alcătuit din personalități de marcă ale muzicii clasice internaționale, prezidat de prof. univ. dr. Verona Maier (Universitatea Națională de Muzică București). Alături de ea au jurizat: prof. Dana Ciocârlie (Conservatorul Național Superior de Muzică și Dans din Lyon, Franța), lect. univ. Cristina Marton-Argerich (Colegiul „Leopold Mozart” – Augsburg, Germania), conf. univ. dr. Lucian Gheju (Academia Națională de Muzică „Gheorghe Dima” Cluj-Napoca), lect. univ. dr. Elena Turea (Chișinău), prof. dr. Eugen Dumitrescu, prof. dr. Corina Răducanu și prof. Gabriela Stepan (președintă de onoare).

Pe durata concursului a fost găzduită și expoziția „George Enescu, promotor al copiilor minune ai muzicii”, realizată de dr. Adina Sibianu de la Muzeul Național „George Enescu” din București, în contextul Anului aniversar Enescu 145.

Gala laureaților, susținută duminică seara, a oferit un recital de excepție. Pe scenă au urcat câștigătorii Premiului I și ai premiilor speciale „In memoriam Stela Cameniță” și „In memoriam Ana Pitiș și Ioana Minei”:

Ivan Shemchuk (Ucraina)

Sofia Slobodeniuc (Republica Moldova)

Mariam Pitskhelauri (Georgia)

Flavian-Florin Marincel (România)

Anastasia Braga (Republica Moldova)

Andrei Farcaș (România)

Radu Sava Gheju (România)

Teodora Juravle și Casiana Juravle (România)

Publicul a aplaudat interpretări remarcabile din creația lui Dinu Lipatti, Frédéric Chopin, Olivier Messiaen, J.S. Bach, Clara Wieck-Schumann, Maurice Ravel, Isaac Albéniz și alții.

Valoarea totală a premiilor acordate a fost de 40.000 lei. Laureații au primit, de asemenea, trofee din ceramică de Marginea, produse ZADA, partituri Enescu și alte distincții oferite de sponsori.

Sponsor principal: Grupul EGGER. Începând cu ediția 2026, concursul este membru al prestigioasei Alink-Argerich Foundation.

Director concurs: Ovidiu Foca Director artistic: Corina Răducanu

Organizatori: Casa de Cultură Rădăuți, Primăria Municipiului Rădăuți, Primăria Comunei Horodnic de Sus și Asociația Klavier ART.