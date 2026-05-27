Conexiuni artistice în Noaptea Muzeelor- o celebrare a patrimoniului și artei cu peste 550 de participanți la Rădăuți

Asociația REI- Reper Etnocultural Identitar a organizat sâmbătă, 23 mai 2026, în intervalul orar 17.30-22, la Muzeul Etnografic „Samuil și Eugenia Ioneț”, evenimentul „Conexiuni artistice în Noaptea Muzeelor”, o manifestare culturală dedicată valorificării patrimoniului tradițional și promovării identității culturale prin intermediul artei și al dialogului intercultural , cu scopul de a da viață No pții Muzeelor, prin valorificarea patrimoniului și stimularea participării publicului la activități artistice și educaționale dedicate promovării identității culturale .

Evenimentul a reunit peste 550 de participanți, confirmând interesul ridicat al publicului pentru manifestările culturale dedicate patrimoniului și artei.

Evenimentul a debutat cu prezentarea ,,Muzeul Etnografic Rădăuți: de la colecție la instituție”- prof Augustin Cigoli, un minirecital de pian- Nicole Gabriela Luța, Loretto College St Albans, Marea Britanie, prezentarea expoziției ,,Ecouri ale satului bucovinean”, realizată de Emilia Popescu, elevă în clasa a VIII-a a Liceului Tehnologic ,,Vasile Gherasim” din Marginea și a expoziției ,, Rugăciuni în culori”, realizată de Ana Platon, artist iconar iconar și cadru didactic al Universității de Știință și Tehnologie Politehnica București, Facultatea de Teologie, Litere, Istorie și Arte a Centrului Universitar Pitești, care au avut loc în Sala Albă a Muzeului Etnografic ,,Samuil și Eugenia Ioneț”.

Programul artistic al evenimentului a reunit , în sala destinată instalațiilor tehnice gospodărești, grupuri, ansambluri și tineri interpreți din mai multe localități ale județului. Publicul a avut ocazia să urmărească momente susținute de Corul “Lumină lină” al Școlii Gimnaziale ,,Iulian Vesper”, Horodnic de Sus, coordonat de către Teodora Pitic, interpreta de muzică populară Ionela Popescu, solista Ana Maria Hacman, Grupul ,,Huțulii de la munte”, Brodina, coordonat de către Viorica Coneac, solistele Alexandra Rubanei, Maria Creuco, Sonia Aurora Ursachi, Ansamblul ,,Cununa Olarilor Bucovineni”, Marginea, coordonat de către Viviana Huțuleac, soliste Ioana Manole și Fabiana Agache, Ansamblul ,,Ciobănașul” al Clubului Copiilor Rădăuți, coordonat de către Radu Pomohaci, soliști instrumentiști Hurjui Ciprian Aurelian, Rareș Dulgheriu, Muha Eric, coordonatori Mucea George și Iațchiv Ionuț, solistele Sofia Sfichi, Alesia Isopescu, coordonatoare Dana Dăncilă și Alexandra Dăncilă, eleve ale Școlii de canto ,,Voice Art by Patricia Buliga”-Vega Anastasia, Matei Carina, Andrișan Ema, Siminiuc Laura, Popovici Adelina, Bratiloveanu Amelia, Negru Iza-Maria, Fornaro Mariangela, coordona te de către Buliga Patricia, Grupul ,,Ceramik ART”, Marginea, coordonat de către Viviana Huțuleac, Amalia Butnariu și Rareș Pomohaci, coordonați de către Alina Roantă.

În Sala Albă a muzeului, pe întreg parcursul desfășurării evenimentului, domnul Mihalache Valerian a oferit publicului informații relevante despre expoziția de obiecte din patrimoniul media și audiovizual „REIntegrarea memoriei între arhivă și actualitate”, evidențiind semnificația și valoarea documentară a acesteia, precum și rolul său în recuperarea și reinterpretarea memoriei culturale.

Activitățile desfășurate în cadrul evenimentului „ Conexiuni artistice în Noaptea Muzeelor” au configurat un demers cultural integrat, care a pus în valoare patrimoniul cultural material și imaterial printr-o abordare interdisciplinară, îmbinând artele vizuale, memoria audiovizuală și expresia artistică contemporană. Expozițiile de icoane și desene, alături de cea dedicată patrimoniului media și audiovizual, precum și momentele artistice și prezentările tematice, au contribuit la consolidarea dialogului dintre trecut și prezent. Evenimentul a evidențiat rolul muzeului ca spațiu activ de conservare, interpretare și promovare a identității culturale, oferind publicului o experiență complexă și de redescoperire a valorilor tradiționale în raport cu actualitatea culturală.

Buna organizare a evenimentului a fost susținută de implicarea activă a voluntarilor din cadrul Asociației REI – Reper Etnocultural Identitar, cât și a celor din cadrul Clubului de voluntariat ,,Pentru TINEReI și Comunitate” care au contribuit la coordonarea activităților logistice și la buna desfășurare a programului cultural. Sonorizarea a fost asigurată de Andrei Acrîșmăriței, care a pus la dispoziție echipamentele necesare pentru desfășurarea programului artistic, cu sprijin tehnic oferit de Casa de Cultură Rădăuți, iar Vasly Art s-a implicat în documentarea fotografică a evenimentului. Accesul publicului a fost gratuit pe întreg parcursul evenimentului, acesta desfășurându-se cu sprijinul personalului angajat al Muzeul Etnografic „Samuil și Eugenia Ioneț” Rădăuți.

De la concept până la implementare, evenimentul a fost realizat exclusiv prin voluntariat, ceea ce reflectă implicarea și dedicarea tuturor participanților. Această formă de organizare a pus în evidență spiritul de inițiativă culturală și solidaritatea comunității, demonstrând că proiectele culturale pot prinde contur și se pot dezvolta prin efort colectiv și pasiune pentru patrimoniu și artă.