Ucrainean cu un autoturism căutat de autoritățile din Belgia pe platformă, depistat în PTF Siret



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Polițiștii de frontieră suceveni au descoperit marți seară, 26 mai 2026, un autoturism de lux în valoare de aproximativ 30.000 de euro, semnalat internațional ca fiind căutat pentru confiscare de autoritățile belgiene.

Incidentul a avut loc în jurul orei 22:30, în Punctul de Trecere a Frontierei Siret. Un cetățean ucrainean în vârstă de 30 de ani s-a prezentat la control conducând un microbuz care tracta o platformă pe care se afla un autoturism fără plăcuțe de înmatriculare.

În urma verificărilor efectuate, polițiștii au constatat că certificatul de înmatriculare al autoturismului, care purta însemnele autorităților spaniole, era fals. Totodată, autovehiculul figura în bazele de date internaționale cu alertă introdusă de autoritățile belgiene încă din 1 aprilie 2026, fiind căutat în vederea confiscării.

Autoturismul a fost indisponibilizat la sediul Poliției de Frontieră Suceava pentru continuarea cercetărilor.

În cauză, polițiștii de frontieră au întocmit dosar penal pentru săvârșirea infracțiunilor de uz de fals și tăinuire, urmând ca la finalizarea anchetei să fie dispuse măsurile legale care se impun.