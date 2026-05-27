Facebook Instagram Rumble Telegram TikTok X Youtube
Facebook Instagram Rumble Telegram TikTok X Youtube
Acasă Social Ucrainean cu un autoturism căutat de autoritățile din Belgia pe platformă, depistat...

Ucrainean cu un autoturism căutat de autoritățile din Belgia pe platformă, depistat în PTF Siret


Intră acum și în grupul de
Telegram News Bucovina

Polițiștii de frontieră suceveni au descoperit marți seară, 26 mai 2026, un autoturism de lux în valoare de aproximativ 30.000 de euro, semnalat internațional ca fiind căutat pentru confiscare de autoritățile belgiene.

Incidentul a avut loc în jurul orei 22:30, în Punctul de Trecere a Frontierei Siret. Un cetățean ucrainean în vârstă de 30 de ani s-a prezentat la control conducând un microbuz care tracta o platformă pe care se afla un autoturism fără plăcuțe de înmatriculare.

În urma verificărilor efectuate, polițiștii au constatat că certificatul de înmatriculare al autoturismului, care purta însemnele autorităților spaniole, era fals. Totodată, autovehiculul figura în bazele de date internaționale cu alertă introdusă de autoritățile belgiene încă din 1 aprilie 2026, fiind căutat în vederea confiscării.

Autoturismul a fost indisponibilizat la sediul Poliției de Frontieră Suceava pentru continuarea cercetărilor.

În cauză, polițiștii de frontieră au întocmit dosar penal pentru săvârșirea infracțiunilor de uz de fals și tăinuire, urmând ca la finalizarea anchetei să fie dispuse măsurile legale care se impun.


Intră acum și în grupul de
Telegram News Bucovina

ARTICOLE SIMILAREDE LA ACELAȘI AUTOR

newsbucovina.ro
Oferă informaţii de calitate, în timp real, despre evenimentele reprezentative din judeţul Suceava. Este un site de ştiri din judeţul Suceava, fondat în anul 2002, fiind primul ziar online din judeţul Suceava.
Contactați-ne: redactie[@]newsbucovina.ro
Facebook Instagram Rumble Telegram TikTok X Youtube
© Newsbucovina.ro 2016
MAI MULTE ARTICOLE

Cetățean ucrainean urmărit internațional pentru trafic de migranți, arestat provizoriu la...

Ziua Copilului la Suceava: Instituția Prefectului organizează un eveniment interactiv cu...

Sportivii suceveni, protagoniști de excepție la Campionatul Mondial de Qwan Ki...